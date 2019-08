Nach Supercup-Coup: Beim BVB herrscht Euphorie light

Lars Baron, getty

Lucien Favre hat mit dem BVB den ersten Titel gewonnen

Mit einem 2:0-Erfolg im Supercup gegen den FC Bayern München gelang Borussia Dortmund ein erster Fingerzeig in Richtung Meisterschaft 2020. Die Verantwortlichen des BVB übten sich allerdings eher in Zurückhaltung.

BVB-Coach Lucien Favre, der im direkten Anschluss an die Partie noch die hohe Ballbesitzquote des FC Bayern (65 Prozent) bemängelt hatte, zog mit etwas Abstand ein positiveres Fazit: "Ich bin sehr zufrieden damit, dass wir den Titel geholt haben", zitiert der "kicker" den 61-Jährigen.

Das Personal auf dem Platz wollte ebenfalls nicht in grenzenlose Jubelarien ausbrechen. "Wir sind glücklich darüber, diese Trophäe geholt zu haben. Das ist ein gutes Zeichen", so Borussias Mittelfeldleader Axel Witsel, der Belgier schränkte jedoch ein: "Wir müssen jetzt ruhig und gelassen bleiben, uns weiterentwickeln, an uns arbeiten. Die Saison wird lang."

Auch Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung der Borussen, sah Licht und Schatten. Trotz des Sieges in diesem "besonderen Duell" sei deutlich geworden, dass man noch "viel Arbeit" vor sich habe. Dennoch werde der Titelgewinn dem BVB "weiter Schwung geben".

Besagter Schwung dürfte auch dringend nötig sein. Denn klar ist, in München wird man sich jetzt erst recht nicht ausruhen. Man werde "aus diesem Spiel viele Erkenntnisse ziehen können", kündigte Sportdirektor Hasan Salihamidzic an.