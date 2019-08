Sow: "Eintracht der perfekte Verein" für den England-Traum

Christian Kaspar-Bartke, getty

Djibril Sow will Eintracht Frankfurt als Sprungbrett nutzen

Nach schwierigen Jahren bei Borussia Mönchengladbach spielte sich Djibril Sow in den letzten zwei Saisons bei BSC Young Boys in den Fokus von Eintracht Frankfurt. Nach seinem erfolgreichen Abstecher in die Schweiz (zwei Meistertitel, einen davon unter dem heutigen SGE-Coach Adi Hütter im Sommer 2018) will der 22-Jährige nun bei den Hessen durchstarten.

Im "kicker" hat Sow ausführlich über seinen Wechsel in die Mainmetropole gesprochen und verraten, was ihn zu einem Wechsel bewogen hat. "Die Eintracht ist der perfekte Verein für mich, hier kann ich den nächsten Schritt machen. In den nächsten zwei, drei Jahren ist es wichtig, dass ich mich noch mal auf ein höheres Level bringen kann", sagte der Mittelfeldspieler gegenüber dem Fachmagazin.

Gleichzeitig verwies Sow auf die SGE als Karrieresprungbrett. "In Frankfurt haben in den letzten zwei, drei Jahren viele Spieler den nächsten Schritt gemacht", so der 22-Jährige, der gleichzeitig seine langfristigen Pläne offenbarte: "Die Premier League bleibt meine Traumliga."

Außerdem gefalle ihm an der Eintracht: "Wenn man alles gibt und mit Leidenschaft spielt, ist nie jemand böse, wenn man mal einen Fehler macht. Das ist gerade für einen jungen Spieler sehr wichtig." Daneben seien auch die Fans ein entscheidender Grund für seinen Transfer gewesen: "Man hat gesehen, wie sie die Mannschaft pushen können.

Weiter verriet Sow, dass er schon im vergangenen Jahr nach Frankfurt hätte wechseln können. "Aber damals war ich für diesen Schritt noch nicht bereit. Der für den Wechsel ausschlaggebende Punkt war, dass sie mich unbedingt wollten und ich mich auch dazu bereit gefühlt habe", sagte der Mittelfeldmann, für den die Verantwortlichen neun Millionen Euro auf den Tisch gelegt haben.