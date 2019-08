Austria holt Verteidiger von Manchester City

FK Austria

Der neue violette Innenverteidiger Erik Palmer-Brown mit Ralf Muhr

Schon seit einigen Wochen kündigte sich bei der Wiener Austria eine leihweise Verpflichtung von Erik Palmer-Brown an. Jetzt ist der Wechsel vollzogen. Der zweifache Teamspieler der USA kommt vom englischen Meister Manchester City und soll nun der Innenverteidigung Stabilität verleihen. Der Vertrag mit der Austria gilt bis Sommer 2020, allerdings besitzen die Wiener eine Kaufoption auf den 22-Jährigen.

"Das brandneue Stadion und die ganze Infrastruktur haben mich wirklich beeindruckt und überzeugt. Was mir außerdem wirklich imponiert hat, als ich vor eineinhalb Wochen auf Besuch war, war, dass sich die Spieler während der Trinkpause beim Training sofort bei mir vorgestellt haben – das war großartig, sagt viel über den Charakter der Mannschaft und des Klubs aus. Ich freue mich darauf, meine Mitspieler besser kennenzulernen und bin bereit, an die Arbeit zu gehen. Ich will so schnell als möglich ein Teil des Teams sein und helfen, die Ziele des Klubs zu erreichen. Mein Ziel ist, der beste Teamplayer zu sein und mich von meiner besten Seite zu zeigen", so Palmer-Brown in einer Presseaussendung.

Im Dress von Manchester City brachte es der 1,86-Meter-Mann auf keinen Einsatz. In der vergangenen Saison spielte er allerdings 18 Mal für NAC Breda in der Eredivisie.

red