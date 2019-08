Medien: 1. FC Köln kämpft um Belgien-Juwel

Christian Kaspar-Bartke, getty

Holt Armin Veh Sebastiaan Bornauw zum 1. FC Köln?

Um die Defensive zu stärken, schaut sich der 1. FC Köln nach einem neuen Innenverteidiger um. Nun ist der Bundesliga-Aufsteiger offenbar in Belgien fündig geworden.

Wie die Zeitung "Het Laatste Nieuws" berichtet, ist der 1. FC Köln an einer Verpflichtung von Sebastiaan Bornauw interessiert. Der zentrale Abwehrspieler spielt aktuell beim RSC Anderlecht, wo er noch bis 2021 unter Vertrag steht.

Allerdings ist der 20-Jährige nicht gerade günstig. Denn dem weiteren Bericht zufolge fordert Anderlecht in den laufenden Verhandlungen sieben bis acht Millionen Euro für den U21-Nationalspieler Belgiens.

Somit könnte Bornauw nach Jhon Córdoba (rund 17 Millionen) und Lukas Podolski (rund 10 Millionen) zum drittteuersten Spieler der Kölner Vereinsgeschichte avancieren.

In der vergangenen Saison kam Bornauw zu 15 Einsätzen in der Jupiler Pro League und stand zudem achtmal in den Playoffs auf dem Feld. Auch in der Europa League durfte der Rechtsfuß vier Partien absolvieren. Beim 1. FC Köln würde Bornauw dagegen wohl der Kampf um den Klassenerhalt erwarten.