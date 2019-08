Baumgart will Offensive "gegen Bayern oder RB Leipzig"

Thomas F. Starke, getty

Steffen Baumgart hat mit dem SC Paderborn Großes vor

Steffen Baumgart hat den SC Paderborn aus den Niederungen der 3. Fußball-Liga ohne Umschweife in die Bundesliga geführt. Im Interview erklärt der 47 Jahre alte Trainer, wie die klammen Ostwestfalen bei ihrem zweiten Anlauf im Oberhaus bestehen wollen - und warum dem Coach eine hohe Niederlage unter gewissen Umständen lieber ist als eine knappe.

Herr Baumgart, nach dem ersten Paderborner Aufstieg 2014 bezeichnete der damalige SCP-Coach André Breitenreiter den Klub als 'krassesten Außenseiter der Bundesliga-Geschichte'. Welcher Begriff fällt Ihnen zur Paderborner Mannschaft 2019/20 ein?

Baumgart: Dass wir ein Außenseiter sind, ist normal. Ob krass oder nicht krass, wird von der Art anhängen, wie wir Fußball spielen. Wir wollen das Gesicht zeigen, das wir immer gezeigt haben. Und wir wollen drin bleiben, das ist unser erklärtes Ziel.

Paderborn ist mit bedingungslos aggressivem Offensivfußball zweimal nacheinander aufgestiegen. Kann die Mannschaft überhaupt defensiv spielen? Und haben Sie Angst vor Negativschlagzeilen oder einem Selbstvertrauensverlust, wenn es hohe Niederlagen setzt?

Im DFB-Pokal gegen die Bayern Anfang 2018 haben wir ein gutes Spiel gemacht und 0:6 verloren. Das hat mir besser gefallen, als wenn wir uns hinten reingestellt und 0:3 verloren hätten. Wir werden immer die Offensive als unser Mittel sehen. Gegen Bayern oder RB Leipzig. Vielleicht werden wir gegen beide Mannschaften hoch verlieren. Aber dann wollen wir daraus lernen, dass wir nicht verlieren, dass wir auch eine Chance haben zu gewinnen.

Den Mannschaftsbus werden Sie demnach also nicht vor dem eigenen Tor parken?

Wenn ich mich hinten reinstelle, sehe ich meine Chancen noch geringer. Ich will Spaß am Fußball haben. Die Jungs wollen zeigen, dass sie nicht mit Glück in die Bundesliga aufgestiegen sind, sondern dass sie hier hingehören. Das wollen wir in jedem Spiel zeigen.

Mit Philipp Klement und Bernard Tekpetey hat der Verein zwei tragende Säulen in der Offensive verloren, namhafte Zugänge gibt es nicht. Wie wollen sie die beiden ersetzen?

Keiner ist in dem Sinne ersetzbar, weder menschlich noch auf dem Platz. Wir werden gucken, wer die Rolle in unserem System einnehmen wird. Die Jungs haben uns sehr geholfen im letzten Jahr. Aber wir gehen unseren Weg weiter. Wir wollen mit jungen Spielern arbeiten, die wir step by step entwickeln. Unser System macht uns stark, nicht der einzelne Spieler. Das wollen wir in diesem Jahr wieder beweisen.

Paderborn hat geringe wirtschaftliche Mittel. Auf dem internationalen Transfermarkt wird dagegen mit dreistelligen Millionenbeträgen wie selbstverständlich hantiert. Ist der Fußball noch auf dem richtigen Weg? Und wie soll ein kleiner Verein da mithalten?

Der Fußball ist schon lange nicht mehr auf dem richtigen Weg. Es hat nichts mit den Millionentransfers zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass es nur noch um Vermarktung geht. Neue Wettbewerbe werden erfunden, garantiert nicht aus sportlicher Sicht. Ich bin 1995 als Spieler in die Bundesliga gekommen, das ist nicht mehr vergleichbar. Da ging es auch schon um viel, aber jetzt geht es nur noch um diese Beträge. Wir sind im Profifußball, da geht es um Geld, das darf man nicht verkennen. Ob das der richtige Weg ist, muss aber jeder für sich entscheiden."

Ihr Vertrag läuft bis 2020, die Erfolge mit Paderborn haben Sie begehrt gemacht. Angeblich will der Klub schnellstmöglich mit Ihnen verlängern...

Gerüchte gibt es ja immer. Ich bin gerne hier. Wir sind tagtäglich im Austausch. Wir reden über die Vergangenheit und die Zukunft. Es ist alles gut.