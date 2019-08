Lille-Coach ging von Pépé-Wechsel zum FC Bayern aus

Carlos Rodrigues, getty

Nicolas Pépé entschied sich für einen Wechsel zum FC Arsenal

Lange galt Nicolas Pépé von OSC Lille als heißes Transferziel des FC Bayern München. Doch der Flügelflitzer wechselte für eine kolportierte Rekordsumme von 80 Millionen Euro zum FC Arsenal - ganz zur Verwunderung von Lille-Coach Christophe Galtier.

"Ich dachte, er würde zu Bayern wechseln, weil ich wusste, dass es dort nach dem Abgang von Ribéry und Robben Platz in der Mannschaft gibt", erklärte Galtier gegenüber "InfoSport+".

Der Trainer habe Pépé "schon in der Bundesliga gesehen", stattdessen hat sich der Ivorer für die Gunners entschieden. "Dort wird er zweifellos in der Liga spielen, die die schwierigste, die intensivste und die rhythmischste ist", so Galtier.

Bei den Londonern wird Pépé allerdings nicht "das Vergnügen" haben, in der Champions League zu spielen, ergänzte der 52-Jährige. Im Gegensatz zum FC Bayern verpasste Arsenal die Qualifikation für die Königsklasse.

Pépé war angeblich Plan C der Bayern, sollten sich die Wechsel von Leroy Sané oder Ousmane Dembélé nicht realisieren lassen. Der Nationalspieler wurde aber auch beim FC Liverpool, Manchester United und Inter Mailand gehandelt.

Der 24-Jährige wechselte 2017 von Angers SCO in den Norden Frankreichs, wo er einen Vertrag bis 2022 unterzeichnete. Für Lille überzeugte er in der vergangenen Spielzeit mit 22 Toren und 13 Vorlagen und war so maßgeblich daran beteiligt, dass der Klub in der kommenden Saison in der Champions League vertreten ist.