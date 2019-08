Rooney angeblich vor Rückkehr nach England

Patrick Smith, getty

Scheint nach England zurückkehren zu wollen: Wayne Rooney.

Der englische Ex-Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney könnte bald in seine Heimat zurückkehren.

Laut der britischen Zeitung "Telegraph" verhandelt der 33-Jährige, der derzeit in den USA bei DC United spielt, mit dem Zweitligisten Derby County über eine Anstellung als eine Art Spieler-Trainer. In der US-Hauptstadt hat Rooney noch einen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2021. In der aktuellen Spielzeit kommt der ehemalige Manchester-United- und Everton-Star auf elf Tore in 23 Spielen.

Die Rams hatten Anfang Juli bereits den früheren niederländischen Nationalspieler Phillip Cocu als Nachfolger des zum FC Chelsea gewechselten Teammanagers Frank Lampard vorgestellt.