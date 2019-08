Calmund sicher: Die Konkurrenz hat den FC Bayern überholt

Lukas Schulze, getty

Nie um einen guten Spruch verlegen: Reiner Calmund

Nach der Niederlage im Supercup gegen den BVB schrillen beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern die Alarmglocken. Die Angst vor einer Wachablösung an der Bundesliga-Spitze wächst. Auch der ehemalige Leverkusen-Manager Reiner Calmund sieht die Konkurrenz im Vorteil.

Am Montagabend war der 70-Jährige zu Gast in der TV-Show "100% Bundesliga – Fußball bei NITRO" und äußerte sich dort zur Situation an der Säbener Straße und zum zähen Poker um Wunschspieler Leroy Sané.

"Wenn die Münchner früher jemanden angerufen haben, saß der schon zwei Stunden später im Flieger. Heute hast du zehn Konkurrenten, die mehr Kohle im Sack haben als Bayern München", analysierte Calmund und führte aus: "Das sind nicht nur Konkurrenten, die sportlich attraktiv sind, sondern auch Metropolen wie London, Paris, Madrid und Barcelona, wo man gut wohnen kann. Da ist eine größere Konkurrenz entstanden."

Nichtsdestotrotz glaubt der Kultmanager weiter an einen Sané-Transfer. "Das ist auch so eine Prestige-Sache für Bayern München. Sie werden alles daransetzen, auch um ein Zeichen zu setzen", so Calmund: "Allein für die Champions League brauchst du von der Qualität 16 bis 17 Spieler, weil du ja auch auf vier Hochzeiten tanzt: Meisterschaft, Pokal, Champions League und die meisten sind noch Nationalspieler."

Calmund sieht FC Bayern und BVB "auf Augenhöhe"

In diesem Sommer sind mit Lucas Hernández, Benjamin Pavard und Fiete Arp bislang nur drei Neuzugänge zum Kader des FC Bayern gestoßen. Im Umfeld wächst der Druck, endlich Top-Stars für die Offensive zu verpflichten.

Im Gegensatz zum Rekordmeister hat der BVB bereits mächtig auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Viele Beobachter sehen die Dortmunder mittlerweile auf einem Level mit den Münchnern - auch Calmund.

"Ich will nicht sagen, dass Bayern der klare Favorit ist. Es ist schön für die Bundesliga, denn sie sind mit Dortmund auf Augenhöhe. Dortmund hat jetzt natürlich mehr Selbstvertrauen im Meisterschaftskampf und kann auch nochmal richtig nachlegen", erklärte der frühere Fußballfunktionär. Vor allem Rückkehrer Mats Hummels werde der Borussia "gut tun".

Am kommenden Wochenende müssen BVB und FCB zunächst im DFB-Pokal ran. Die Westfalen treffen am Freitag auf den Drittligisten KFC Uerdingen, drei Tage später bekommen es die Bayern mit Regionalligist Energie Cottbus zu tun.