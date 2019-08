Bürki schwärmt von Dortmunder Neuzugängen

Maja Hitij, getty

BVB-Keeper Roman Bürki plädiert für unbeschränkte Ein- und Auswechslungen

Wenige Tage vor dem Pokalduell mit dem KFC Uerdingen ist die Stimmung beim BVB glänzend. Nach dem Sieg im Supercup gegen den FC Bayern strotzen die Dortmunder vor Selbstvertrauen. Auch Keeper Roman Bürki ist positiv gestimmt, warnt jedoch vor verfrühter Euphorie.

Im "t-online"-Interview spielt der 28-Jährige die Bedeutung des ersten Kräftemessens zwischen Meister und Vize herunter. "Der Ausgang des Spiels ist nicht mehr als ein kleiner Fingerzeig für beide Mannschaften, um zu wissen, woran sie in den zwei Wochen bis zum Start der Bundesliga noch arbeiten müssen", so der Schweizer, der "beide Teams noch mitten in der Vorbereitung" sieht.

An der Zielsetzung für die neue Saison bestehen dennoch wenig Zweifel. Auch dank namhafter Neuzugänge wie Mats Hummels, Julian Brandt und Nico Schulz wird die Borussia erneut als Titelkandidat gehandelt.

Für Bürki nur logisch: "Als BVB-Fan würde ich mich auf die vielen guten und neuen Spieler freuen, die wir im Sommer dazubekommen haben. Es sind wirklich interessante neue Charaktere dabei."

Die jüngsten Transfers würden "zeigen, dass die Verantwortlichen von Borussia Dortmund gute Arbeit leisten." Mehr noch: "Spieler von anderen Vereinen wissen, wozu wir in der Lage sind. Und aufgrund der weiteren Verpflichtungen konnten sich diese Spieler auch vorstellen, was aus uns werden könnte. Und das klar abgesteckte Ziel hat dann vielleicht den finalen Ausschlag für einen Wechsel gegeben."

Ein Sonderlob erhielt Linksverteidiger Schulz, der für rund 25 Millionen Euro aus Hoffenheim gekommen war. "Nico spielt sehr körperbetont, sehr bissig – einer wie er hat uns in der vergangenen Saison in gewissen Situationen womöglich gefehlt", sagte Bürki.

Im selben Interview nutzte Bürki die Gelegenheit, um den Videobeweis zu kritisieren und eine radikale Regeländerung im Fußball anzuregen.

"Ich würde es gut finden, wenn wir jeden Spieler aus unserem Kader auch in einem Spiel einsetzen dürften. Dass jede Mannschaft so oft wechseln darf, wie sie will – und nicht nach drei Einwechslungen Schluss ist", sagte der Schweizer.

Der 28-Jährige begründete diese Idee mit Motivationsaspekten für sein Team. "Weil es hier beim BVB jeder verdient hat, zu spielen. Und es ist manchmal sehr hart zu sehen, wenn ein Spieler zwei Mal hintereinander dabei war, aber keine Einsatzzeit bekommen hat. Das wäre gut für die Moral", erläuterte er in dem schon im BVB-Trainingslager in der Schweiz geführten Gespräch.

Durch den Videobeweis sieht Bürki den Fußball um viele Emotionen beraubt. "Der Fußball hat von der Euphorie gelebt. Wenn früher jemand ein Tor geschossen hat, haben die Fans gejubelt. Heute jubelst du und wirst dann wieder enttäuscht, weil entschieden wird, dass das Tor per Videobeweis noch mal überprüft werden muss. Mein Eindruck ist: Der Jubel heute ist nicht mehr der gleiche wie vorher – früher hattest du diesen Wow-Effekt", bemerkte der Schlussmann.