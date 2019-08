Medien: Arsenal unmittelbar vor Coutinho-Leihe

Shaun Botterill, getty

Kehrt wohl auf die Insel zurück: Philippe Coutinho

Knapp 150 Millionen Euro schickte der FC Barcelona im Januar 2018 nach Liverpool, um den brasilianischen Offensivstar Philippe Coutinho aus seinem Vertrag zu lösen. Ein teures Missverständnis, wie sich später herausstellte. Nun steht der 27-Jährige kurz vor einer Rückkehr auf die Insel.

Wie das französische Fachblatt "L'Équipe" am Dienstag berichtet, wird Coutinho in der neuen Saison für den FC Arsenal auflaufen. Die Gunners sollen sich mit Barca auf ein Leihgeschäft geeinigt haben.

Ob sich die Londoner eine Kaufoption für den Edeltechniker sichern, ist unklar. Coutinhos Arbeitspapier in Barcelona ist noch bis 2023 gültig. Seine sportlichen Perspektiven bei den Katalanen sind jedoch schlecht.

In 76 Pflichtspielen für Barca sammelte der Selecao-Kicker zwar 32 Scorerpunkte (21 Tore, elf Assists), blieb in den Top-Partien gegen Real Madrid und Co. aber nahezu immer blass.

Mit Antoine Griezmann haben die Blaugrana zudem bereits einen neuen Weltklassestürmer verpflichtet, der die Einsatzchancen Coutinhos weiter verringern dürfte.

Allem Anschein nach flieht der Brasilianer deshalb nun zum FC Arsenal, bei dem er auf die deutschen Profis Mesut Özil, Bernd Leno und Shkodran Mustafi treffen würde.