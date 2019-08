S04 setzt auf Deutsch-Pflicht in der Kabine

Christof Koepsel, getty

David Wagner (r.) wurden weitere Assistenten an die Seite gestellt

Nach der völlig verkorksten Saison 2018/2019 hat der FC Schalke 04 nicht nur seine Führungsetage umgebaut. Auch rund um das Team gab es zahlreiche Veränderungen.

So stehen den Spielern der Königsblauen zur kommenden Spielzeit 22 Verantwortliche und Betreuer zur Verfügung, im letzten Jahr waren es gerade einmal 17.

Schalkes Umstrukturierung ist das Ergebnis einer ausführlichen Analyse der verpatzten Saison. Eine der wohl wichtigsten Erkenntnisse war, dass Ex-Trainer Domenico Tedesco zu wenig Unterstützung hatte. Dem neuen Coach David Wagner wurden mit Frank Fröhling, Christoph Bühler und Matthias Kreutzer nun drei Assistenten an die Seite gestellt.

Außerdem übernimmt Massimo Mariotti, der auch schon für der Rivalen Borussia Dortmund arbeitete, den Job des Integrationsbeauftragten. Der Schweizer soll den ausländischen Spielern bei Behördengängen helfen und mit ihnen Deutsch lernen.

Ohnehin setzt man auf Schalke in Zukunft vermehrt auf die deutsche Sprache. Laut der "Sport Bild" hat Wagner dem Team eine Deutsch-Pflicht in der Kabine verordnet. Damit soll einer Grüppchenbildung, wie es sie in der vergangenen Saison gab, entgegen gewirkt werden. Außerdem müssen die Spieler aus dem Ausland ihre Interviews auf Deutsch führen.

Schneider: "Wir werden uns unter Umständen noch breiter aufstellen"

Auch ein Sport-Psychologe soll in Zukunft mit den Schalke-Profis zusammenarbeiten. Sascha Lense soll den Spielern die Angst nehmen, in wichtigen Spielen Fehler zu machen. Außerdem arbeitet er eng mit Armine Harit zusammen, der nachdem er in einen tödlichen Unfall verwickelt war, in ein Leistungsloch fiel.

Verstärkt wird das Beteuerteam außerdem durch einen Ernährungswissenschaftler. Und noch weitere Experten wie etwa ein Daten-Analyst, ein Leistungs-Diagnostiker und ein Fachmann für Belastungssteuerung sollen kommen. "Wir werden uns unter Umständen noch breiter aufstellen", kündigte Jochen Schneider bereits an.