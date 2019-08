Farke zu Fährmann: "Bricht nicht zusammen"

Stephen Pond, getty

Ralf Fährmann hat Schalke für ein Jahr in England verlassen

Für Premier-League-Aufsteiger Norwich City steht am Freitagabend (21 Uhr im sport.de-Live-Ticker) mit dem Gastspiel beim FC Liverpool der erste Härtetest nach dem Aufstieg an. Mittendrin der deutsche Trainer Daniel Farke, der sich für die Mammutaufgabe in Englands höchster Spielklasse leihweise die Dienste von Ralf Fährmann gesichert hat, der zuvor 16 Jahre lang das Trikot des FC Schalke 04 getragen hatte.

Fährmann "ist nach wie vor einer der besten deutschen Torhüter", erklärte Farke gegenüber der "Sport Bild" seine Wahl. Er "bricht nicht zusammen, wenn wir vor 50 000 Zuschauern spielen", führte der 42-Jährige aus. Ein Jahr lang kann der Keeper nun seine Fähigkeiten bei Norwich City zeigen. Dann geht es zurück nach Gelsenkirchen, wo Fährmann noch bis 2023 gebunden ist.

Zuvor soll er aber der Rückhalt eines Teams werden, das gern den Klassenerhalt packen möchte. Deshalb nimmt Farke vor dem Spiel gegen Liverpool auch ein wenig den Druck von seinen Schützlingen.

"Man könnte sich sicher leichtere Auftaktspiele wünschen – und gegen Liverpool an einem anderen Termin spielen, zum Beispiel zwischen zwei Champions-League-Spielen. Aber unsere Jungs oder ich werden nicht zusammenbrechen, weil wir an der Anfield Road spielen und Jürgen Klopp die Hand schütteln. Das Spiel ist business as usual", betonte der 42-Jährige.

Die großen Pokalspiele in der Vergangenheit, gegen den FC Arsenal, gegen den FC Chelsea, wo sein Team erst im Elfmeterschießen unterlag, hätten seiner Mannschaft Mut gegeben. "Wir wollen das genießen", so Farke.