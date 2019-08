Nach Bayern-Abschied: Kroos war sich mit ManUnited einig

Matthias Hangst, getty

Soll 2014 vor einem Wechsel zu Manchester United gestanden haben: Toni Kroos

Eine Niederlagenserie hat 2014 einen Transfer des deutschen Fußball-Nationalspielers Toni Kroos vom FC Bayern München zum englischen Rekordmeister Manchester United verhindert.

Kroos hatte sich mit dem damaligen Red-Devils-Teammanager David Moyes bereits auf einen Wechsel verständigt, dann wurde der Schotte nach einigen Misserfolgen entlassen.

"Letztlich sind wir so auseinandergegangen, dass wir es machen. Wir waren also mündlich einig", sagte Kroos im Magazin "GQ Gentlemen's Quarterly" über ein Treffen mit Moyes.

Nach dem Gewinn des WM-Titels wechselte Kroos dann zu Real Madrid und gewann dreimal in Folge die Königsklasse.

"Mit Manchester United hätte ich wohl nicht dreimal die Champions League gewonnen", bilanzierte Kroos.