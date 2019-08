BVB vor Pokalspiel mit zwei Sorgenkindern

Maja Hitij, getty

BVB-Trainer Lucien Favre stellte sich vor dem Pokalspiel den Fragen der Presse

Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund kann in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten KFC Uerdingen wieder auf die beiden Neuzugänge Mats Hummels und Thorgan Hazard setzen.

Das kündigte Trainer Lucien Favre vor dem Spiel am Freitag (20:45 Uhr in Düsseldorf) an. "Bei Hummels und Hazard ist es okay", sagte der 61-Jährige am Mittwoch.

Die zuletzt angeschlagenen Hummels (muskuläre Probleme) und Hazard (Sprunggelenkprobleme) hatten den Supercup gegen Rekordmeister Bayern München (2:0) verpasst, trainieren nun aber wieder mit der Mannschaft.

Anders sehe die Situation bei Torhüter Roman Bürki (Risswunde am Schienbein) und Neuzugang Julian Brandt (Adduktorenprobleme) aus.

"Wir beobachten die Situation bei Roman, aber es wird schwierig", sagte Favre: "Und Julian Brandt konnte noch nicht mit der Mannschaft trainieren." Am Donnerstag werde er dazustoßen, "aber das ist dann nur ein Tag vor dem Spiel".

+++ Favre über Großkreutz +++

"Natürlich kenne ich den Spieler. Ich habe gute Erinnerungen an den Spieler. Er spielt noch sehr gut und ist auf dem Platz und bei Flanken immer noch gefährlich. Von seiner Mentalität her ist er ein super Typ."

+++ Favre über einem möglichen Toprak-Wechsel +++

"Er hat sehr gut gespielt gegen Bayern. Punkt."

+++ Favre über die Qualitäten von Uerdingen +++

"Sie haben eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Spielern. Sie sind aber schon in der Meisterschaft und haben schon vier Spiele gemacht. Deshalb müssen wir gut vorbereitet sein."

+++ Ist der BVB besser vorbereitet als in der letzten Saison? +++

"Wir haben unser bestes getan in der Vorbereitung. Viele Spieler sind erst später dazu gekommen, alles war etwas eng und in Eile. Aber das ist für viele Mannschaften in Europa das gleiche. Unsere Vorbereitung geht weiter. Wir haben jetzt erstmal ein paar normale Wochen, um unsere Vorbereitung weiter zu machen. Dann kommen Nationalmannschaft und Champions League dazu, dann wird das anders."

+++ Favre über das Personal +++

"Roman Bürki müssen wir abwarten. Das wird eng. Bei Julian Brandt müssen wir auch gucken. Er kann erst morgen wieder mit der Mannschaft trainieren."

+++ Favre über den Stand der Vorbereitung +++

"Es ist noch überhaupt nichts fix. Vor dem Spiel gegen Bayern waren Hummels, Hazard und Brandt noch verletzt, sie sind jetzt wieder fit. Wir haben viele Spiele und brauchen viele Spieler in dieser Saison. Wir müssen abwarten. Im Verlauf einer Saison kann sich durch Verletzungen auch viel verändern."

+++ Favre über den Gegner +++

"Es ist das erste Pokalspiel gegen eine Mannschaft mit vielen erfahrenen Spielern. Das sind alles Profis, die in der Bundesliga viel gespielt haben. Wir müssen uns top vorbereiten. Vor einem Jahr war es Fürth aus der zweiten Liga, jetzt ist das dritte Liga. Ich habe einige Spiele gesehen und das Niveau der dritten Liga ist gut."

+++ Es geht los +++

In diesem Minuten betritt Lucien Favre die Bühne in Dortmund.

+++ Zweites Pflichtspiel der Saison +++

Nach dem Supercup-Triumph ist auch das zweite Pflichtspiel der Saison für den BVB ein K.o.-Spiel. Sollten die Stars am Freitag in Düsseldorf nicht abliefern, droht eine Blamage und das frühe Aus im Pokal. Bereitet diese Vorstellung Lucien Favre Sorgen?

+++ Wiedersehen mit Kevin Großkreutz +++

Das Spiel gegen den KFC dürfte für einen BVB-Fan zu einem ganz besonderen Erlebnis werden. Kevin Großkreutz spielte einst selbst für die Borussia und gewann mit seinem Herzensverein zwei Meisterschaften (2011, 2012). Wegen Ermittlungen durch den DFB drohte er zwischenzeitlich, das Spiel zu verpassen. Das ist aber vom Tisch. Freuen sich auch die Dortmunder auf ein Wiedersehen?

+++ Hallo und herzlich willkommen +++

Am Wochenende ist es endlich soweit: Nach wochenlanger Pause starten auch die Bundesligisten endlich in die neue Spielzeit. Zwei Tage vor dem Spiel gibt es die letzten Einschätzungen von Trainer Lucien Favre. Bei sport.de gibt es die Highlights der PK im Live-Blog.