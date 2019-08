Großkreutz freut sich auf den BVB

Christof Koepsel, getty

Kevin Großkreutz spielt seit 2018 für den KFC Uerdingen

Für Kevin Großkreutz hat die erste Runde im DFB-Pokal in diesem Jahr einen ganz besonderen Reiz. Mit seinem Klub, dem KFC Uerdingen, trifft er am Freitagabend auf Ex-Verein Borussia Dortmund.

"Das wird sensationell. Es ist für mich ein ganz großes Spiel. Ich bin seit meiner Kindheit Fan von Borussia Dortmund und werde es immer sein. Aber für die 90 Minuten kenne ich keine Freunde. Danach werde ich wieder Fan von Dortmund sein", sagte Großkreutz vor dem DFB-Pokalspiel am Freitag (20:45 Uhr) in Düsseldorf.

Wenn Großkreutz über seinen Herzensklub spricht, gerät er noch immer ins Schwärmen: "Die Borussia begleitet mich von Kindesbeinen an und ich habe den Klub im Herzen, seit ich denken kann. Ich glaube, ich kenne jede zweite Person in Dortmund. Wenn ich ins Stadion einlaufe und auf die Tribüne schaue - das wird vor und nach dem Spiel für mich wirklich absolut emotional werden", so der Weltmeister von 2014.

Nach wie vor verbinden ihn deshalb auch enge Freundschaften mit seinen ehemaligen Weggefährten: "Ich bin in Kontakt mit aktuellen Spielern oder Ex-Kollegen. Ich schreibe auch mit Herrn Watzke. Der Kontakt war nie weg, er wird immer bleiben." Auch Großkreutz' Lebensmittelpunkt liegt noch immer in Dortmund, er betreibt sogar eine Kneipe.

Großkreutz: "Der BVB wird eine Riesenrolle spielen"

Diese Freundschaften müssen am Freitag für mindestens 90 Minuten ruhen. Und trotz aller Sympathie: Sollte Großkreutz gegen den BVB treffen, will er den Treffer ganz normal bejubeln: "Ich habe schon lange kein Tor mehr geschossen. Das wäre für mich auch wieder etwas Positives. Ich verliere nicht den Respekt, wenn ich juble. Und Jubel zu unterdrücken, wenn es gegen den Ex-Klub geht, halte ich für Schwachsinn."

Dennoch weiß der Rechtsverteidiger natürlich, dass ein Sieg gegen die Borussia einer Sensation gleichkäme: "Wie sie die Vorbereitung im Moment spielen, das Supercup-Finale gewinnen konnten, da sieht man, dass die Mannschaft lebt und absolut intakt ist. Der BVB wird eine Riesenrolle beim Kampf um die Meisterschaft spielen", prognostiziert der Routinier.

An Titelkämpfe mit den Westfalen hat Großkreutz selbst einige gute Erinnerungen. Mit Dortmund gewann er zwei Meisterschaften (2011,2012) und einmal den DFB-Pokal gewonnen. "Die Erinnerungen wird mir keiner mehr nehmen. Das wird mir immer bleiben", sagte der 31-Jährige.