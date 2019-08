Toprak vor BVB-Abschied: Win-Win-Win-Situation?

unknown

Ömer Toprak wird den BVB wohl verlassen

Im Zuge der dringend notwendigen Verschlankung des XXL-Kaders macht der BVB Nägel mit Köpfen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht Innenverteidiger Ömer Toprak vor einem Wechsel zum Bundesliga-Konkurrenten Werder Bremen. Eine Win-Win-Win-Situation?

Sieben Profis haben Dortmund in diesem Sommer bereits den Rücken gekehrt. Trotzdem tummeln sich weiter 32 Lizenzspieler im Team des Vizemeisters.

Vier bis fünf Akteure sollen noch gehen, darunter Shinji Kagawa, Maximilian Philipp und wohl auch Toprak, der erst vor zwei Jahren für zwölf Millionen Euro nach Westfalen gewechselt war.

Der 30-jährige Deutsch-Türke ist beim BVB nie wirklich angekommen und strebt nun eine Luftveränderung an. Werder sucht wiederum nach einer Sofort-Verstärkung für die Defensive. Der perfekte Deal also? Nicht ganz.

Was bedeutet der mögliche Wechsel für den BVB?

Mehr Luft im Kader! Toprak steht in der Innenverteidiger-Hierarchie aktuell an Position vier, hinter Mats Hummels, Manuel Akanji und Positions-Pendler Julian Weigl, aber vor Dan-Axel Zagadou und Leonardo Balerdi.

Trainer Lucien Favre baute in der Vorsaison nur selten auf die Dienste des langjährigen Leverkuseners, der im Frühjahr völlig außen vor war. Zuletzt stiegen seine Aktien jedoch wieder.

Da Rückkehrer Hummels im Supercup gegen den FC Bayern fehlte und Weigl als Sechser gebraucht wurde, rückte Toprak in die Startelf und lieferte gegen Robert Lewandowski und Co. einen starken Auftritt.

Mit einem Jahresgehalt von rund fünf Millionen Euro zählt der Routinier zu den Besserverdienern im Dortmunder Aufgebot. Die Verantwortlichen wären sicher nicht unglücklich, wenn sie das üppige Salär Topraks einsparen könnten.

Gleichzeitig wäre ein Verkauf des formstarken Abwehrspielers mit Risiken verbunden. Hummels ist körperlich noch nicht bei 100 Prozent, Weigl sieht sich perspektivisch im Mittelfeld. Dahinter sind Zagadou, der 2019 weiter auf Formsuche ist, und der unerfahrene Balerdi derzeit keine echten Optionen.

Heißt: Sollte es im Zuge der Mehrfachbelastung zu verletzungsbedingten Ausfällen kommen, drohen personelle Engpässe. Ein solider Backup wie Toprak, der 227 Bundesligaspiele auf dem Buckel hat, könnte da helfen. Doch die Zeichen stehen auf Abschied.

Was bedeutet der mögliche Wechsel für Werder Bremen?

Eine Soforthilfe! Ursprünglich wollten die Hanseaten einen Allrounder für die Defensive holen, der den Platzhirschen Theodor Gebre Selassie (hinten rechts) und Ludwig Augustinsson (hinten links) Druck machen kann.

Wunschkandidat war der dreimalige deutsche A-Nationalspieler Benjamin Henrichs, der von der AS Monaco ausgeliehen werden sollte. Der Ligue-1-Klub bevorzugt jedoch einen Verkauf, der für die Bremer nicht zu stemmen ist.

Wie "kicker", "Deichstube" und "Ruhr Nachrichten" übereinstimmend melden, ist Werder deshalb umgeschwenkt. Der noch bis 2021 an den BVB gebundene Toprak ist nun das Objekt der Begierde, und dem Vernehmen nach sind die Gespräche bereits auf einem "sehr guten Weg".

Rund fünf Millionen Euro Ablöse soll der 27-malige türkische Nationalspieler kosten, hinzu kommt ein Gehalt von zwei bis drei Millionen Euro pro Jahr. Ein finanzieller Kraftakt für die Grün-Weißen, die sich auf dem Transfermarkt bislang merklich zurückgehalten haben.

Früh hatte SVW-Manager Frank Baumann klargemacht, nach Max Kruse (ablösefrei zu Fenerbahce) keinen weiteren Leistungsträger abgeben zu wollen. Einnahmen durch Verkäufe blieben deshalb aus. Für Toprak kratzt Werder nun offenbar die letzten Reserven zusammen.

Sollte der Deal über die Bühne gebracht werden, wären die Abwehrsorgen von Trainer Florian Kohfeldt vorerst beseitigt. Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp fehlen seit Wochen, Toprak würde wohl direkt in die Startelf rutschen.

Der Noch-Dortmunder wäre allerdings der dritte Innenverteidiger im Bremer Kader, der 30 oder älter ist. Darüber hinaus ist Toprak keine Option für die unterbesetzten Außenbahnen. Verständlich also, dass die Personalie im Fanlager kontrovers diskutiert wird.

Unter dem Strich überwiegen dennoch die Pro-Argumente. Toprak ist enorm erfahren, spiel- und führungsstark. Mit Neu-Kapitän Niklas Moisander könnte er eines der abgezocktesten Abwehrduos der Liga bilden.

Was bedeutet der mögliche Wechsel für Ömer Toprak?

Mehr Spielzeit! Beim BVB fühlte sich Toprak in den vergangenen Monaten nicht mehr ausreichend gewertschätzt. Nun ist der gebürtige Ravensburger offenbar bereit, auf die Hälfte seines üppigen Gehalts zu verzichten, um im Gegenzug endlich wieder unumstrittene Stammkraft in der Bundesliga zu sein.

Auch die Einsätze im Europapokal würden in Bremen (vorerst) wegfallen. 2018/2019 durfte Toprak noch in drei Champions-League-Partien der Dortmunder von Beginn an ran. Ob in der neuen Saison viele Bewährungschancen hinzukommen würden, bleibt jedoch fraglich.

Im Februar stand Toprak (Nr. 36) noch im Achtelfinale der Königsklasse auf dem Rasen

An der Weser würde Toprak auf seinen guten Freund Nuri Sahin treffen. Beide kennen sich aus der türkischen Nationalmannschaft, auch beim BVB spielten sie ein Jahr zusammen. Gut möglich, dass die Aussicht auf eine Wiedervereinigung im hohen Norden ausschlaggebend für Topraks angebliche Entscheidung pro Werder ist.

Beim viermaligen deutschen Meister würde er ein ruhiges Umfeld, treue Fans, einen cleveren Trainer und ambitionierte Mitspieler vorfinden. Das Gesamtpaket könnte also stimmen - wenn Toprak bereit ist, auf Geld zu verzichten.

Heiko Lütkehus