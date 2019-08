Entscheidung erneut vertagt: Nübel hält Schalke weiter hin

Lars Baron, getty

Die Zukunft von Alexander Nübel ist weiterhin ungeklärt

Noch immer ist unklar, ob Alexander Nübel seinen Vertrag beim FC Schalke 04 verlängert oder ob der U21-Nationaltorwart die Königsblauen im nächsten Jahr ablösefrei verlässt. Auch jüngste Gespräche sollen zu keinem Ergebnis geführt haben.

Wie die "Bild" berichtet, haben sich Nübel und die Schalke-Bosse nach dem Trainingslager in Österreich zusammengesetzt. Doch eine Entscheidung sei immer noch nicht gefallen.

Stattdessen haben beide Seiten vereinbart, im ständigen Austausch zu bleiben. Weitere Gespräche seien zunächst nicht geplant. Nübel lässt seinen Klub also weiter zappeln. Der Verbleib des Keepers in Gelsenkirchen ist nach wie vor offen. Seit Wochen wird Nübel mit dem FC Bayern, zuletzt aber auch mit RB Leipzig in Verbindung gebracht wird.

Schalke kämpft um einen längeren Verbleib des 22-Jährigen. Das vorliegende Angebot sieht angeblich eine Laufzeit bis 2023 und eine deutliche Gehaltserhöhung vor. Diese Offerte soll sogar eine Ausstiegsklausel für 2021 enthalten.

Schalke setzt Nübel keine Entscheidungs-Frist

Zumindest die nähere Zukunft in der Causa Nübel wurde zuletzt geklärt. Nübel wird in der kommenden Spielzeit auf jeden Fall für die Knappen auflaufen. Schalke-Trainer David Wagner ernannte ihn zum Kapitän.

Bei seiner Entscheidung will Schalke Nübel allerdings keinen Druck machen. "Alex liegt ein Angebot zur Vertragsverlängerung beim FC Schalke 04 vor", erklärte Sportvorstand Jochen Schneider auf der vereinseigenen Website. Für eine Entscheidung solle der Youngster aber so viel Zeit erhalten, wie nötig sei.