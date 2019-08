Bayern-Talent vor Wechsel in die Premier League

Alexandra Beier, getty

Meritan Shabani (l.) steht angeblich vor einem Abschied vom FC Bayern

In seiner jungen Karriere stand Meritan Shabani bislang viermal für die Profis des FC Bayern München auf dem Rasen, meist sammelt das 20-jährige Eigengewächs allerdings Erfahrung beim Nachwuchs der Münchner. Ein Tapetenwechsel soll nun für den nächsten Schritt sorgen.

Der englische Erstligist Wolverhampton Wanderers steht vor einer Verpflichtung des Offensivspielers. Das berichtet "Sky Sports". Demnach absolviert Shabani derzeit sogar bereits den Medizincheck bei den Wolves.

Dem Bericht zufolge soll Shabani vorerst die U23 der Wanderers verstärken, dürfte auf Sicht aber auch Einsätze in der ersten Mannschaft in Aussicht gestellt bekommen. Shabanis Vertrag in München endet im Sommer 2020, über die Höhe einer möglichen Ablöse existieren derzeit keine Spekulationen.

Überraschend käme der Abgang nicht. Shabani wurde in der Vergangenheit mehrfach mit einem Abschied aus München in Verbindung gebracht. Unter anderem wurde der deutsche Juniorennationalspieler bei Ajax Amsterdam und Inter Mailand gehandelt.

Anders als in vielen europäischen Top-Ligen schließt das Transferfenster in England am Donnerstag um 18 Uhr.