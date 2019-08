Wird Coutinho eine ernsthafte Alternative für Bayern?

unknown

Wechselt Philippe Coutinho bald zum FC Bayern?

Wechselt Leroy Sané zum FC Bayern oder nicht? Die Antwort auf diese Frage ist weiterhin unklar. Für den Fall, dass sich ein Transfer des Nationalspielers nicht realisieren lässt, hat der Fußball-Bundesligist nun anscheinend eine Alternative gefunden.

Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, beobachtet der Rekordmeister aufmerksam die Situation von Philippe Coutinho beim FC Barcelona. Der Brasilianer gilt bei den Katalanen als Streichkandidat und könnte Barca noch in diesem Sommer verlassen. Die Suche nach einem neuen Klub läuft auf Hochtouren.

Neben Juventus Turin gilt der deutsche Double-Gewinner dem Blatt zufolge als heißeste Option, sobald das Transferfenster in England am Donnerstagabend schließt. Im Raum steht eine Leihe mit anschließender Kaufoption.

An der Isar sind jedoch längst nicht alle von Coutinhos Qualitäten überzeugt. "Wenn man mich fragt, was denn mit Spielern wie Bale, Neymar oder Coutinho wäre, favorisiere ich aus Bayern-Sicht immer noch Sané", schrieb Klub-Ikone Lothar Matthäus im Juli in seiner "Sky"-Kolumne. Eine Knieverletzung von Sané hat die Chancen auf einen Wechsel nach München jedoch unlängst gemindert.

Coutinho-Zukunft weiter offen

Ob Coutinho wirklich eine Alternative zu Sané wird, hängt jedoch nicht allein an den Bayern. Die Verantwortlichen in Barcelona hoffen noch auf einen lukrativen Verkauf ihres Offensiv-Spielers an ein Team aus der Premier League. Spuren zu Tottenham Hotspur und dem FC Arsenal sind aber anscheinend nicht so heiß, wie zuletzt vermutet.

Die "Sport" munkelt weiter, dass Barca den 55-fachen Nationalspieler auch behalten könnte, um ihn erst im nächsten Jahr zu verkaufen. Hintergrund ist womöglich die Hoffnung, den brasilianischen Superstar Neymar zurückzuholen. In den letzten Wochen wurde Coutinho mehrfach als Puzzlestück eines möglichen Tauschgeschäft mit Paris Saint-Germain ins Gespräch gebracht. Im Gegenzug für einen Wechsel des Außenstürmers nach Paris könnte dann Neymar zu den Blaugrana zurückkehren.

Coutinho war im Januar 2018 für eine Ablösesumme von 145 Millionen Euro vom FC Liverpool nach Katalonien gewechselt. In der Mittelmeer-Metropole fand er aber nie wirklich Anschluss an das Star-Ensemble. In 52 Liga-Einsätzen gelangen ihm 13 Treffer.