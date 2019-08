Bobic über Rebic: "Gibt schon das ein oder andere"

Joosep Martinson, getty

Bleibt Ante Rebic bei Eintracht Frankfurt?

Ein klarer Sieg beim Außenseiter, die Playoffs so gut wie sicher - und dennoch war für Sportvorstand Fredi Bobic vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt nicht das 5:0 (3:0) beim FC Vaduz die "beste Meldung" des Tages.

"Das Schönste ist, dass in England nun das Transferfenster zu ist. Jetzt reguliert sich der Markt ein wenig", sagte Bobic bei "Nitro".

Für die Hessen, die nach dem Erfolg im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde fest für die nächste Runde planen dürfen, kann das große Auswirkungen haben. Schließlich sucht Frankfurt noch neues Personal für die Offensive, zudem würde man gerne den kroatischen Vize-Weltmeister Ante Rebic behalten.

"Es gibt da schon das ein oder andere im Hintergrund", verriet Bobic über die Faktenlage bei Rebic, der zuletzt mit Inter Mailand in Verbindung gebracht worden war: "Ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Bis 2. September ist der Markt offen. Wir werden sehen, was passiert."

Ganz sicher dürfen sich die Eintracht-Fans trotz der klaren Ausgangslage auch im Rückspiel auf einen Europacup-Festtag freuen. "Das Stadion wird wieder voll sein, deshalb wollen wir erneut eine tolle Leistung zeigen", sagte Bobic.