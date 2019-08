BVB bestätigt: Philipp-Transfer nach Moskau perfekt

Christian Kaspar-Bartke, getty

Maximilian Philipp spielt fortan für Moskau

Der Abgang von Offensivspieler Maximilian Philipp von Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund in Richtung Russland ist perfekt. Wie die Schwarz-Gelben am Freitag bekannt gaben, verständigte sich der Verein mit dem Erstligisten Dinamo Moskau auf einen Transfer des 25-Jährigen.

Philipp schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Klub um den Ex-Bundesligaprofi Konstantin Rausch an. "Wir danken Maximilian Philipp für seinen Einsatz für Borussia Dortmund und wünschen ihm viel Erfolg bei seinem neuen Arbeitgeber", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Philipp unterzeichnete einen Vierjahresvertrag bis 2023 in der Hauptstadt. "Für mich hat es in meinem Alter oberste Priorität, so viel Spielpraxis wie möglich zu bekommen, deswegen freue ich mich jetzt auf eine neue Herausforderung", sagte der Stürmer.

🤝Maximilian #Philipp wechselt zu @FCDM_official.



🗯"Es war für mich etwas Besonderes, für Borussia Dortmund zu spielen."



Danke für deinen Einsatz und viel Erfolg, Milli! 👏 pic.twitter.com/G1EgDyRJwM — Borussia Dortmund (@BVB) 9. August 2019

Philipp hatte in den Planungen von Trainer Lucien Favre zuletzt nur eine untergeordnete Rolle gespielt und war in der vergangenen Saison nur zu wenig Spielzeit gekommen. Medienberichten zufolge bringt der Transfer dem BVB 20 Millionen Euro ein - in etwa so viel Geld, wie der Verein auch 2017 bei dessen Wechsel vom SC Freiburg nach Dortmund in den Breisgau überwies.

Der BVB setzt damit die Ausdünnung seines Kaders fort. Auch André Schürrle hatte Dortmund in Richtung Moskau verlassen. Der 2014-Weltmeister wurde Ende des vergangenen Monats zu Dinamos Ligakonkurrenten Spartak Moskau verliehen.