Delaney adelt Hummels und schwärmt von Pulisic

Alex Grimm, getty

Thomas Delaney freut sich auf die kommende BVB-Saison

Mit einem in großen Teilen erneuerten Kader will der BVB in der Saison 2019/20 nach der Meisterschaft greifen. Ein entscheidendes Puzzlestück soll dabei Mats Hummels sein. Teamkollege Thomas Delaney ist sich sicher, dass der Innenverteidiger diese Rolle ausfüllen kann.

"Er ist eine großartige Verstärkung", schwärmte Delaney im Gespräch mit "spox" und "goal" vom Dortmunder Neuzugang, der ausgerechnet vom FC Bayern an seine alte Wirkungsstätte zurückkam.

"Allein schon seine Präsenz ist überragend. Er ist ein Siegertyp", ergänzte der Däne, der zudem klarstellte: "Und über seine Qualitäten als Fußballer gibt es ohnehin keine zwei Meinungen."

Ganz ähnlich sieht es Delaney auch mit Blick auf Christian Pulisic, der die Dortmunder im Sommer Richtung London verließ. "Christian ist ein fantastischer Spieler, der es bei uns sehr gut gemacht hat", lobte der Däne den jungen US-Amerikaner. "Wir werden ihn vermissen, denn er hat den X-Factor", betrachtet der Mittelfeldspieler den abgewanderten Pulisic auch jetzt noch als Mann für die besonderen Momente.

"Wir hatten Probleme, zu null zu spielen"

Eine große Baustelle, die der BVB schließen muss, um am Ende der Saison vor dem FC Bayern zu stehen, ist laut Delaney die Defensive.

"Die Leute wollen natürlich offensiven Fußball sehen und auch uns macht das Spaß. Aber wir hatten Probleme, zu null zu spielen. Auch wenn wir insgesamt nicht viele Gegentore kassiert haben, müssen wir in dem Bereich noch konsequenter sein", ist der 27-Jährige überzeugt. In diesem Zusammenhang sei vor allem Hummels eine "tolle Verstärkung".