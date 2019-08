Kapitän Bender fehlt Bayer Leverkusen gegen Aachen

Christof Koepsel, getty

Lars Bender fällt noch verletzt aus

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im DFB-Pokalspiel bei Regionalligist Alemannia Aachen auf Kapitän Lars Bender sowie vier weitere Spieler verzichten. Dies gab der Klub am Freitag bekannt.

"Lars Bender, Mitchell Weiser, Tin Jedvaj und Joel Pohjanpalo sind noch nicht einsatzbereit. Außerdem ist Lukás Hradecký krank - er hat wenig Energie und fühlt sich schwach. Für ihn wird Özcan Ramazan morgen spielen", sagte Trainer Peter Bosz am Freitag.

Bereits in der Endphase der Saisonvorbereitung musste Bosz ohne den verletzten Mittelfeldspieler Bender (Oberschenkelzerrung), Rechtsverteidiger Weiser (Prellung an der Fußsohle) und den finnische Angreifer Pohjanpalo (Belastungsreaktion im rechten Sprungbein) auskommen. Anpfiff am Samstag ist um 15:30 Uhr.