Bericht: Falschaussagen über Jatta-Vergangenheit belegt

Martin Rose, getty

Bakery Jatta hat offensichtlich falsche Aussagen über seine Vergangenheit gemacht

Bakery Jatta vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV soll falsche Aussagen über seine Vergangenheit in seiner Heimat Gambia gemacht haben. So heißt es in einem jüngsten Medienbericht und verleiht der Debatte über eine mögliche Identitätsfälschung eine neue Brisanz.

"Ich habe in Afrika in keinem Verein gespielt, das gab es dort nicht... Wir haben auf der Straße Fußball gespielt und uns die Dinge selbst beigebracht", so hatte sich der 21-Jährige auf der Hamburger Vereinshomepage geäußert, als er zu seiner Vergangenheit gefragt wurde.

Diese Aussagen sind laut einem "Bild"-Bericht gelogen. Wie das Blatt informierte, wurde Bakery Jatta laut "Transfer-Registrierungs-System" der FIFA zuvor beim gambischen Erstligisten Brikama United geführt - und zwar zwischen Februar 2014 und Juni 2016.

Die DFL bestätigte der "Bild" auf Anfrage: "Der Transfer von Bakery Jatta zum Hamburger SV ist, wie bei internationalen Spielertransfers üblich, über die Fifa-Plattform 'Transfer Matching System' (TMS) erfasst worden. Darin wurde vom Gambischen Fußballverband die Identität des Spielers Bakery Jatta bestätigt und daraufhin die Internationale Freigabe (ITC) mit Player Passport (Spielerpass) erteilt."

Im weiteren Text der Deutschen Fußball Liga heißt es: "Als vorherigen Klub hat der Gambische Verband in TMS den Verein Brikama United angegeben, wo Jatta laut Eintrag von 1. Februar 2014 bis 30. Juni 2016 als Amateur registriert war." Anhand dieser Freigabe wäre Jatta eindeutig einer Lüge überführt - zumindest bei der Frage nach seiner fußballerischen Vergangenheit.

Alle weiteren Hintergründe zum "Fall Jatta" soll in den kommenden Tagen und Wochen behördlich aufgearbeitet werden.