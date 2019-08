Irre Ablöse und Wahnsinnsgehalt: Real ködert Neymar

Lintao Zhang, getty

Wird Neymar ein Königlicher?

Nächstes Kapitel in der Transfer-Posse um Superstar Neymar: Nachdem der FC Barcelona offenbar keine guten Karten im Poker um den Brasilianer hat, geht Real Madrid jetzt All in. Die Königlichen ködern Paris Saint-Germain nicht nur mit einem irren Ablöse-Paket, sondern bieten Neymar angeblich auch einen Vertrag, zu dem der 27-Jährige wohl nicht sein sagen könnte.

Schon das vermeintliche Angebot, das Real Madrid den Parisern für Neymar zuletzt gemacht haben soll, hat es in sich: Laut spanischen Medien wollen die Königlichen den Scheich-Klub mit einer Ablösesumme von 120 Millionen Euro plus Weltfußballer Luka Modric als Zugabe davon überzeugen, Neymar aus seinem bis 2022 laufenden Vertrag herauszulassen.

Um Neymar endgültig zu einer Unterschrift in Madrid zu bewegen, legt Real-Boss Florentino nach Informationen der katalanischen Zeitung "Sport" nun noch einmal nach und ködert den Superstar mit einem Wahnsinnsgehalt. Demnach bietet Real dem Brasilianer einen Fünfjahresvertrag mit einem jährlichen Salär von 40 Millionen Euro - netto!

Neymar will PSG unbedingt verlassen

Obwohl Neymar sich lieber im Trikot des FC Barcelona sehen würde, soll der 27-Jährige mittlerweile auch einem Wechsel zu Real offen gegenüber stehen. Der Grund: Der Superstar will unbedingt weg aus Paris. Das Ziel sei für ihn längst zweitrangig, behauptet "Sport".

Noch hat der Superstar aber nicht auf das vermeintliche Angebot der Königlichen reagiert. Etwas, das Perez ärgern soll. Angeblich hat der Boss der Madrilenen schon längst mit einer Unterschrift des Brasilianers gerechnet. Dass Neymar dem Wechsel noch nicht zugestimmt hat, soll aber nichts daran ändern, dass Real weiter am Ball bleiben will.