Coach bestätigt: Arsenal will Mustafi loswerden

Michael Regan, getty

Shkodran Mustafi hat keine Zukunft mehr beim FC Arsenal

Die Zeit von Shkodran Mustafi beim FC Arsenal läuft ab. Drei Jahre nach seinem Wechsel zu den Gunners wollen die Londoner den Weltmeister von 2014 loswerden.

Nachdem Mustafi schon in der letzten Saison mehrfach in der Kritik stand, ist spätestens seit der Verpflichtung von David Luiz klar, dass der 27-jährige Deutsche beim FC Arsenal keine Zukunft mehr hat.

Arsenal-Coach Unai Emery macht kein Geheimnis aus den Plänen seines Klubs. "Ich habe nach der letzten Saison mit ihm gesprochen, ich habe zu Beginn der Vorbereitung mit ihm gesprochen und ich habe vor zwei Wochen mit ihm gesprochen", verriet der Spanier. Jedes Mal habe er Mustafi gesagt, "dass es die Möglichkeit gibt, dass er geht".

Heißt: Sollte der FC Arsenal ein passendes Angebot für den Abwehrspieler erhalten, würde der Klub Mustafi trotz seines bis 2021 gültigen Vertrages vorzeitig ziehen lassen.

Dass Mustafi gegenüber Neuzugang Luiz das Nachsehen haben würde, deutete Emery mehr als nur an, als er vom Brasilianer schwärmte: "Er hat letztes Jahr die Europa League gewonnen und in der Premier League jedes Spiel gemacht. Es ist schwer, etwas Negatives an ihm zu finden."

Auf die Buhrufe angesprochen, die sich Mustafi in der vergangenen Spielzeit regelmäßig anhören musste, entgegnete Emery: "Wir und die Spieler haben die Verantwortung, Leistung zu zeigen." Etwas, das Mustafi in den Augen des Coaches ganz offenbar nicht gelang.