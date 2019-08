Nicht Türkei, nicht Italien: Toprak wohl fix zu Werder!

unknown

Kehrt dem BVB wohl den Rücken und wechselt zu Werder: Ömer Toprak

Die Zukunft von BVB-Verteidiger Ömer Toprak scheint endlich entschieden. Nachdem es zuletzt noch geheißen hatte, dass der italienische Erstligist Sassuolo Calcio und der türkische Top-Klub Galatasaray im Poker um den Abwehrmann von Borussia Dortmund gute Karten hätten und möglicherweise Werder Bremen ausgestochen haben, gibt es nun wohl Klarheit: Toprak wechselt an die Weser.

"Bild" und die werder-nahe "Deichstube" berichten am Samstagabend übereinstimmend, dass sich Toprak für einen Transfer nach Bremen entschieden hat. Der Türke soll beim Pokal-Sieg der Grünweißen gegen Atlas Delmenhorst schon auf der Tribüne gesessen haben.

Nicht ganz klar ist bislang, wie viel Werder an den BVB überweisen muss: Laut "Deichstube" sind es rund fünf Millionen Euro. "Bild" hingegen nennt 6,4 Millionen Euro als Ablöse.

Dortmunds Teammanager Sebastian Kehl hatte bereits am Nachmittag am Rande eines Testspiels der Schwarzgelben angedeutet, dass Topraks Zukunft in Kürze entschieden sein wird. "Ich denke, da wird es auch bald eine Meldung geben", sagte Kehl.

Dass Toprak den BVB verlassen würde, galt bereits lange zuvo als nahezu sicher. Der 27-fache türkische Nationalspieler will unbedingt wieder regelmäßig auf dem Feld stehen. Bei Borussia Dortmund hatte er hinter den Platzhirschen Mats Hummels und Manuel Akanji aktuell keine Chance mehr.

Toprak war im Sommer 2017 für zwölf Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Borussia Dortmund gewechselt. Insgesamt stehen 227 Bundesliga-Spiele auf seinem Konto, die meisten davon für die Werkself. Bei Werder Bremen trifft er in Nuri Sahin auf einen alten Freund und Teamkollegen vom BVB.