Hertha auch in München ohne Plattenhardt

Zwangspause für Marvin Plattenhardt

Hertha BSC muss auch im Bundesliga-Auftaktspiel bei Titelverteidiger Bayern München auf Marvin Plattenhardt verzichten.

Der Außenverteidiger hat sich im Training eine Verletzung an der Muskulatur im linken Oberschenkel zugezogen und steht am Freitag nicht zur Verfügung. Das teilte die Hertha am Sonntag mit.

Schon für das DFB-Pokalspiel beim VfB Eichstätt hatte der 27-Jährige passen müssen.