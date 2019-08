Enthüllt: FC Bayern kam bei Hakim Ziyech zu spät

Lars Baron, getty

Hakim Ziyech bleibt vorerst bei Ajax Amsterdam

Bis zuletzt galt Hakim Ziyech als möglicher Neuzugang beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern München. Doch der Offensivspieler entschied sich für eine Verlängerung bei Ajax Amsterdam. Anscheinend war der FCB mit seinem Interesse schlicht zu spät.

Wie der Marokkaner nun im Interview mit der niederländischen Zeitung "Algemeen Dagblad" durchblicken ließ, habe es Bemühungen aus München gegeben. Der deutsche Double-Sieger sei aber "in der Tat" zu spät an ihn herangetreten.

Am Freitag hatte der 26-Jährige den Spekulationen um seine Zukunft ein Ende gesetzt und sein Arbeitspapier beim niederländischen Meister bis 2022 verlängert.

Dabei bestand beim Rechtsaußen selbst anscheinend gar kein allzu großer Handlungsdruck. Er hätte auch auf ein Konkurrenzangebot des FC Bayern warten können.

"Aber für mich und Ajax fühlte es sich nach einem guten Zeitpunkt an, reinen Tisch zu machen", so der 23-malige Nationalspieler.

"Ich denke, jeder konnte sehen, was wir in dieser Saison mit Ajax erreicht haben. Und was mein Anteil daran war. Wenn nicht der Klub vorbeikommt, bei dem ich ein perfektes Gefühl habe, dann nicht. Ein Transfer war nie das heilige Ziel", erläutert Ziyech seine Sicht der Dinge.

Der variable Angreifer wurde zuvor über mehrere Monate hinweg mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Nach der schweren Knieverletzung von Wunschspieler Leroy Sané rückte er erneut in den Fokus. Kurz darauf wurde aber bereits seine Verlängerung bei Ajax bekannt.

Seit den Abgängen von Arjen Robben und Franck Ribéry sucht der 29-malige deutsche Meister Verstärkungen für die offensiven Außenbahnen.