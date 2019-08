Spielerberater kritisiert Hoeneß und KHR

Matthias Hangst, getty

Die Verhandlungstaktik des FC Bayern wurde harsch kritisiert

Jahrelang stand der FC Bayern München nicht nur sportlich für das Beste, was die Liga zu bieten hat, sondern war gleichzeitig auch auf dem Transfermarkt ein Faktor, an dem einfach kein Vorbeikommen war. Doch die Zeiten haben sich geändert.

Von Ousmane Dembélé (blieb bei Barca), Rodri (wechselte zu ManCity), Callum Hudson-Odoi (ist immer noch beim FC Chelsea) und Dani Olmo (muss bei Dinamo Zagreb bleiben) gab es für die Münchner einen Korb. Auch bei Leroy Sané war bis zuletzt kein Durchkommen.

Vielfach wurde das Scheitern an Hasan Salihamidzic festgemacht. Doch ein Bericht des "Spiegel" legt nah, dass den Sportdirektor des FC Bayern kaum eine Schuld trifft. Vielmehr geraten die Bosse des deutschen Fußball-Rekordmeister in die Kritik.

Laut Informationen des Magazins sind sich Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge in vielen Angelegenheit nicht einig. Ein international agierender Spielerberater hat dem Nachrichtenmagazin verraten, dass die beiden Alphatiere in den Verhandlungen mit Spielern keine klare Linie zeigen. Es fehle an einer Strategie, einem klaren Plan und einer Perspektive für den Umworbenen.

Deshalb habe jener Agent einem seiner Klienten, einem Spitzenspieler, von einem Wechsel nach München abgeraten, als der FC Bayern angefragt hat. Einen konkreten Namen nennt der "Spiegel" jedoch nicht.