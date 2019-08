Monschein: "Haben unsere Fehler gesehen"

APA

Christoph Monschein gibt sich optimistisch

Austrias Triplepacker Christoph Monschein reist nach dem 5:1 in Mattersburg mit breiter Brust nach Zypern, wo gegen Apollon Limassol ein 1:2 aus dem Hinspiel wettgemacht werden muss. "Wir haben gesehen, dass wir fünf Tore machen können, da wollen wir die zwei auch schaffen", sagt der Stürmer.

Christoph Monschein soll für die Austria auch auf Zypern die Wende einleiten. Nach seinen Triplepack in Mattersburg am Wochenende reist der Angreifer mit den Violetten wieder optimistischer zum Rückspiel der Europa-League-Qualifikation bei Apollon Limassol. Auf der Mittelmeerinsel will die Austria am Donnerstag (19:00 Uhr) nach dem 1:2 in Wien die Wende schaffen.

Vergangenen Donnerstag sah Monschein die Partie zunächst von der Bank aus. Nach einer knappen Stunde eingetauscht, konnte er als Wechselspieler auch keine Akzente mehr setzen. "Wir haben unsere Fehler gesehen, warum wir verloren haben. Das wollen wir natürlich ausbessern", sagte der 26-Jährige zwei Tage vor der Retourpartie. "Wir haben gesehen, dass wir fünf Tore machen können, da wollen wir die zwei auch schaffen", meinte Monschein.

Austria mit Selbstvertrauen zur schwierigen Aufgabe auf Zypern

Die Partie in Mattersburg soll den Favoritnern das dringend benötigte Selbstvertrauen verschafft haben, um den Sprung ins Playoff noch zu realisieren. Monschein war dabei bei allen fünf Toren mitbeteiligt und harmonierte vor allem mit Nebenmann Dominik Fitz. Bright Edomwonyi, der in Wien gegen Apollon begonnen hatte, saß nur auf der Bank.

Auf Zypern ist Apollon eine Macht. Seit 2015 gab es in 19 Heimspielen auf Europacupebene nur zwei Niederlagen bei zwölf Siegen. Gespielt wird am Donnerstag in Nikosia im Landesinneren. Einen wirklichen Heimvorteil hat Apollon damit nicht. Die Austria bricht Mittwochmorgen nach Zypern auf. Nicht im Kader stehen werden die verletzten Michael Madl, Christian Schoissengeyr und Alexandar Borković, der an seiner Fitness arbeitende Alon Turgeman sowie die nicht berücksichtigten Niels Hahn und Sterling Yateke.

apa