Mandzukic will nach München - schlägt der Rekordmeister zu?

Marco Luzzani, getty

Läuft Mario Mandzukic bald im Trikot des FC Bayern auf?

Wächst die kroatische Fraktion beim FC Bayern weiter? Nachdem schon in den letzten Wochen mehrfach Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Stürmer Mario Mandzukic nach München kursierten, würde sich nun auch der Vize-Weltmeister angeblich gerne im Trikot des deutschen Rekordmeisters sehen.

Nicht nur der FC Bayern, auch Juventus Turin baut seinen Kader zur kommenden Saison um und mistet kräftig aus. Sechs Spieler wollen die Bianconeri bis zum Start der Serie-A-Spielzeit noch loswerden. Mario Mandzukic ist einer davon.

Seit Wochen sucht Juve schon einen Abnehmer für den Routinier, dessen Vertrag bis 2021 datiert ist. Zuletzt wurde laut italienischen Medien mit dem FC Sevilla verhandelt, doch die Spanier haben offenbar Abstand von einem Transfer genommen. Damit ist der FC Bayern angeblich die letzte Wechsel-Option, die auch Mandzukic selbst begrüßen würde.

Strebt der FC Bayern das nächste Leihgeschäft an?

Das Juve-nahe Portal "tuttojuve" will erfahren haben, dass nicht nur der 33-Jährige einen Wechsel nach München anstrebt, sondern dass auch der Rekordmeister umgedacht hat und den Stürmer mittlerweile als Option in Betracht zieht. Allerdings soll der FC Bayern keinen festen Transfer, sondern lediglich ein Leihgeschäft anstreben.

Bayern-Trainer Niko Kovac machte sich bereits in der Vergangenheit bei den Klub-Bossen für eine Verpflichtung seines Landsmanns stark, allerdings lehnten Hoeneß, Rummenigge und Co. einen Transfer stets ab. Laut "Sport Bild" soll aber schon in den letzten Tagen an der Säbener Straße wieder über den ehemaligen Bayern-Stürmer (2012 bis 2014) nachgedacht worden sein.