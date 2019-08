Neymar, Sané und Co.: Diese Top-Stars könnten noch wechseln

Lintao Zhang, getty

Neymar könnte Paris Saint-Germain noch verlassen

Die Transferperiode ist auch in diesem Sommerpause wieder voller spannender Personalien, die sowohl die Klubs als auch die Fans in Atem halten. Während in England das Wechselfenster bereits geschlossen ist, haben die Fußball-Bundesligisten noch bis zum 2. September Zeit, ihre Lizenzspielerkader noch weiter zu optimieren.

Besonders der Deutsche Meister aus München wird in den letzten Tagen mit vielen Spielern in Verbindung gebracht, um seinen Kader in der Breite noch zu verbessern. Vor allem Borussia Dortmund will sich erneut als großer Widersacher auf den Weg machen und die mehr als sieben Jahre währende Vorherrschaft der Münchner endlich durchbrechen.

Neben der Bundesliga darf auch in anderen europäischen Top-Ligen wie der spanischen La Liga, der italienischen Serie A oder der französischen Ligue 1 noch eingekauft werden. Welche XXL-Transfers sind in diesem Sommer noch zu erwarten? Wird sich der deutsche Rekordmeister FC Bayern München nach der jüngsten Verpflichtung von Ivan Perisic noch weiter verstärken und wenn ja, mit wem? Wie wahrscheinlich sind die einzelnen Transfergeschäfte? weltfussball verschafft einen Überblick.

Leroy Sané (Manchester City)

Trotz der schweren Knieverletzung will der FC Bayern München einen Transfer des Starspielers von Manchester City noch nicht gänzlich zu den Akten legen. Die "Sport Bild" nannte zuletzt drei Szenarien, die offenbar an der Säbener Straße diskutiert werden.

Erste Möglichkeit: Ein Wechsel noch in der laufenden Transferperiode. Dafür müssten die Bayern ManCity bis zum 2. September ein Angebot unterbreiten und darauf hoffen, dass sich der amtierende englischen Champion darauf einlässt. Vor der Verletzung sollen die Skyblues stolze 145 Millionen Euro für Sané aufgerufen haben.

Auch ein Transfer in der Winterpause ist nicht ausgeschlossen. Sollten die Bayern dieses Szenario tatsächlich in Betracht ziehen, wollen sie Sané bei seiner Reha intensiv betreuen und im ständigen Kontakt mit dem Flügelflitzer bleiben. Dritte Möglichkeit: Eine neue Offerte im nächsten Jahr. Doch dabei gehen die Münchner ein großes Risiko ein. Denn ManCity versucht seit Monaten, Sané von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen.

Wechselwahrscheinlichkeit: 50 Prozent

Neymar (FC Barcelona)

Der millionenschwere Poker um Superstar Neymar biegt auf die Zielgerade ein. Mit Real Madrid und dem FC Barcelona sind zwei Klubs im Rennen um den Brasilianer, der Paris Saint-Germain verlassen will. Bereits am Dienstag trafen sich Vertreter des FC Barcelona und Paris Saint-Germain, um einen möglichen Mega-Deal auszuhandeln. PSG erhofft sich mindestens zwei Spieler plus eine hohe Millionensumme als Kompensation für Neymar. Auf der anderen Seite steht auch Real Madrid für Verhandlungen bereit. Die Königlichen haben Neymar angeblich schon eine äußerst verlockende Offerte unterbreitet. Dazu bieten die Madrilenen laut übereinstimmenden Medienberichten eine Ablöse in Höhe von rund 200 Millionen Euro für den Superstar.

Wechselwahrscheinlichkeit: 65 Prozent

Gareth Bale (FC Barcelona)

Der bei Real Madrid in Ungnade gefallene Fußballstar Gareth Bale sorgt beim spanischen Rekordmeister nach wie vor für Unruhe. Noch immer gibt es keinen Abnehmer für den Waliser. Doch womöglich schaltet sich der FC Bayern München erneut in den Poker ein. Wie die "AS" berichtete, denken die Münchner erneut über ein Leihgeschäft nach. Dem Bericht zufolge könnte diese Option wahrscheinlich werden, wenn die Königlichen keinen Käufer für Bale finden.

Wechselwahrscheinlichkeit: 15 Prozent

Coutinho (FC Barcelona)

Nicht nur ein Mal wurde der Brasilianer Coutinho in diesem Sommer mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Direkten Kontakt soll es laut Berater-Stimmen gegenüber "Sky" noch keinen gegeben haben. Trotzdem wird ein Wechsel vom Coutinho-Agenten nicht kategorisch ausgeschlossen. Vor allem ein Leihgeschäft mit dem Brasilianer scheint für die Münchner sehr attraktiv zu sein.

Wechselwahrscheinlichkeit: 30 Prozent

Ante Rebic (Eintracht Frankfurt)

Seit Wochen ranken sich Gerüchte um Ante Rebic und einen baldigen Abschied von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Die Hessen wollen ihren Angreifer allerdings nicht kampflos an die Konkurrenz abgeben. Die Interessenten kommen mittlerweile aus den obersten Regalen Europas: Neben Inter und AC Mailand soll auch Atlético Madrid am Pokalhelden vom letzten Wochenende dran sein. Laut "kicker" werden mindestens 40 Millionen Euro für den 25-Jährigen fällig.

Wechselwahrscheinlichkeit: 40 Prozent

Sami Khedira

Träumen erlaubt? Offenbar nicht! Laut "Gazzetta dello Sport" denkt der 1. FC Köln über einen Transfer von Sami Khedira nach. Der Weltmeister von 2014 hat bei Juventus Turin trotz Vertrag bis 2021 keine Zukunft mehr und kann sich einen neuen Klub suchen. Ob es ausgerechnet der Bundesliga-Aufsteiger wird? Die Effzeh-Verantwortlichen jedenfalls erklärten am Rande des DFB-Pokal-Spiels gegen Wiesbaden, dass an den Gerüchten nichts dran sei.

Wechselwahrscheinlichkeit: 5 Prozent

Mesut Özil (FC Arsenal)

Nach zwei Jahren bei D.C. United in der nordamerikanischen MLS wechselt Wayne Rooney als Spielertrainer zum Zweitligisten Derby County. Auf der Suche nach Ersatz für den Engländer ist offenbar Mesut Özil vom FC Arsenal in den Fokus gerückt. Das berichtet die "Washington Post". Laut dem Journalisten Steven Goff sollen in naher Zukunft sogar schon Verhandlungen stattfinden. (07.08.2019)

Wechselwahrscheinlichkeit: 25 Prozent