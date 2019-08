Neue Details zum Bensebaini-Deal

Bryn Lennon, getty

Wie viel hat Ramy Bensebaini Gladbach genau gekostet?

Nach Stefan Lainer, Breel Embolo, Marcus Thuram und Max Grün präsentierte Borussia Mönchengladbach am Mittwoch in Person von Ramy Bensebaini den fünften Neuzugang des Sommers. Der Abwehrspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2023.

Doch wie viel Bensebaini genau gekostet hat, blieb bislang unklar. In verschiedenen Medien war lediglich von einer Ablösesumme im Bereich von zehn Millionen Euro die Rede. Der "kicker" hat nun jedoch genauere Zahlen.

Demnach haben die Gladbach-Verantwortlichen einen Sockelbetrag von 7,5 Millionen Euro an Bensebainis Ex-Klub, den französischen Erstligisten FC Stade Rennes überwiesen. Das Fachmagazin vermutet, dass zudem zusätzliche Bonuszahlungen vereinbart wurden, die die Ablöse noch erhöhen könnten.

So oder so: Der 24-Jährige kommt zwar nicht als Soforthilfe zum Start der Fußball-Bundesliga am Samstagabend gegen den FC Schalke 04 (18:30 Uhr) in Frage, soll aber auf kurze Sicht eine wertvolle Alternative für die linke Abwehrseite werden und Platzhirsch Oscar Wendt Druck machen.

Zuvor muss sich der Verteidiger allerdings weiter in Form bringen. Bensebaini befindet sich erst seit Kurzem in der Vorbereitung, weil er noch vor wenigen Wochen mit Algerien bis ins Finale des Afrika Cups vordrang und den Titel mit seinem Heimatland gewann.

Bensebaini verspricht: "Mein Trainingsrückstand ist nicht allzu groß"

Viel Arbeit stehe aber nicht an, so der 24-Jährige. "Die Pause war nicht lang. Außerdem habe ich mich fit gehalten, mein Trainingsrückstand ist nicht allzu groß", wird Bensebaini im "kicker" zitiert.

Auf der Einkaufsseite dürften die Personalplanungen der Borussia mit dem Transfer des algerischen Nationalspielers nun abgeschlossen sein. Allerdings werden noch weitere Abgänge erwartet. Neben Rechtsverteidiger Michael Lang, der schon länger mit einem Abschied in Verbindung gebracht wird, muss nun auch Dänen-Talent Andreas Poulsen zittern. Laut "kicker" könnte es für den 19-Jährigen auf ein Leihgeschäft hinauslaufen.

Zuletzt ist es ebenfalls denkbar, so das Fachmagazin weiter, dass der latent unzufriedene Michael Cuisance sich einen neuen Verein suchen darf, weil die Gladbacher ihm nicht die von ihm geforderte Einsatzgarantie bieten können. Im Falle einer Trennung könnte am Ende unter Umständen wohl doch noch ein neuer Spieler zum Team stoßen.