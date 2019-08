Paderborn verlängert mit Erfolgscoach Baumgart

unknown

Sein Vertrag wurde bis 2021 verlängert: Steffen Baumgart

Aufsteiger SC Paderborn belohnt Trainer Steffen Baumgart zum Saisonstart in der Fußball-Bundesliga mit einer Vertragsverlängerung.

Die Ostwestfalen gaben am Donnerstag während der Pressekonferenz vor dem Auftaktspiel gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr) die Ausweitung der vertraglich fixierten Zusammenarbeit um ein Jahr bis 2021 bekannt.

🗣 #Przondziono: Wir können verkünden, dass unser Chef-Trainer Steffen #Baumgart seinen Vertrag um ein Jahr bis 2021 verlängert hat. | #SCP07 — SC Paderborn 07 (@SCPaderborn07) 15. August 2019

"Wir können das, was wir uns über zwei Jahre erarbeitet haben, kaum erwarten", sagte Baumgart, der den SCP von der dritten in die erste Liga geführt hatte. "Es ist für mich ein pures Glücksgefühl, dass wir am Samstag in die Bundesliga starten. Ich freue mich riesig darauf, zu sehen, ob wir das Zeug haben."

"Steffen Baumgart hat die außergewöhnliche sportliche Entwicklung in den vergangenen beiden Jahren an verantwortlicher Stelle mit gestaltet und ist mit seiner Persönlichkeit zu einem wertvollen Identifikationsfaktor für den SCP07 geworden. Wir freuen uns sehr, dass wir uns noch vor dem Beginn der Bundesliga-Saison 2019/2020 auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten, und sehen der weiteren Zusammenarbeit mit viel Freude entgegen", kommentiert Paderborns Geschäftsführer Martin Przondziono die Entscheidung.