Medien: Bayern-Profis bei Kovac weiter skeptisch

Daniel Kopatsch, getty

Niko Kovac ist beim FC Bayern offenbar weiter nicht unumstritten

"Es könnt' alles so einfach sein, isses aber nicht": Diese Textzeile aus einem Song der Fantastischen Vier kommt einem unmittelbar in den Sinn, wenn man sich die Lage beim FC Bayern anschaut, schließlich sitzt Trainer Niko Kovac - trotz Pokal-Sieg und Meisterschaft - keineswegs bombenfest im Sattel.

Zuletzt wurde der Kroate sogar durch öffentliche Kritik von Karl-Heinz Rummenigge geschwächt, als der Vorstandsvorsitzende des deutschen Fußball-Rekordmeisters den 47-Jährigen zurechtwies, weil er in dessen Augen zu positiv über einen möglichen Transfererfolg in der Causa Leroy Sané gesprochen hatte.

Immerhin: In der Kabine hat Kovac nach dem Abgang von Dauer-Nörgler James Rodríguez nun weniger Kritiker als noch in der letzten Saison. Zudem soll der Coach mit Thiago den Mittelfeld-Lenker des FC Bayern auf seine Seite gezogen haben, berichtet die "Bild".

Allerdings will die Zeitung mit den vier großen Buchstaben auch erfahren haben, dass bei den Profis des deutschen Fußball-Rekordmeisters die Skepsis bleibt, ob Kovac sie auf ein neues spielerisches Niveau heben kann.

Schon im letzten Winter hatte "Bild" vermeldet, dass es immer mehr Unverständnis gebe, was beispielsweise die Aufstellungen des Trainers angeht, im Frühjahr wiederum machte ein Kabinen-Leak die Runde, laut dem sich einige Stars über mangelnde Spielidee und fehlende taktische Raffinesse beschwert hätten.

Der 47-Jährige wird sich also trotz aller Erfolge auch in der neuen Spielzeit weiter intensiv in München beweisen müssen.