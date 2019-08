Bericht: Coutinho-Wechsel zum FCB wohl fix

Matthias Hangst, getty

Philippe Coutinho wechselt wohl zum FC Bayern

Kurz vor dem Start in die Bundesliga-Saison erreichte Fußball-Deutschland noch diese Hammer-Nachricht: Der brasilianische Nationalspieler Philippe Coutinho soll auf Leihbasis zum FC Bayern München wechseln, der am Freitagabend die neue Spielzeit gegen Hertha BSC eröffnet hat.

Ein Journalist des katalanischen Senders "RAC1" vermeldete am Freitagabend, dass der Abgang des 27-Jährigen vom FC Barcelona fix sei.

Coutinho steht demnach auch nicht im Aufgebot des spanischen Meisters, der am späteren Abend die Saison in La Liga bei Athletic Bilbao startete.

Laut dem Medienbericht aus Spanien wird der Offensivspieler am Sonntag in Deutschland erwartet. Eine offizielle Stellungnahme des FC Bayern steht bisher noch aus.

Coutinho war erst vor eineinhalb Jahren für 145 Millionen Euro vom FC Liverpool zu Barca gewechselt und ist damit der zweitteuerste Transfer der Fußball-Geschichte.

Dringend benötigte Verstärkung für den Flügel

In seiner bisherigen Zeit in Katalonien hat sich der flexibel einsetzbare Offensivmann allerdings nicht durchsetzen können. In der letzten Spielzeit traf er in 34 Ligaeinsätzen für den spanischen Champion gerade einmal fünfmal.

Nach der schweren Knieverletzung des deutschen Nationalspielers Leroy Sané könnte der 54-fache Nationalspieler die dringend benötigte Verstärkung der Bayern in der Offensive sein. Am Dienstag hatten die Münchner den kroatischen Vizeweltmeister Ivan Perisic von Inter Mailand ausgeliehen.

"Fakt ist, dass wir noch etwas brauchen. Wir müssen noch zulegen", hatte Trainer Niko Kovac noch vor dem Saisonstart gegen die Hertha erklärt.