Eintracht Frankfurt vor Transfer-Coup

Gualter Fatia, getty

Bas Dost steht vor einem Wechsel nach Frankfurt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt steht vor der Verpflichtung des niederländischen Stürmers Bas Dost. Wie die Hessen am Samstag mitteilten, seien noch Details zu klären, sodass der endgültige Transfer des früheren Wolfsburgers nicht mehr an diesem Wochenende über die Bühne gehen könne.

Der 30-Jährige werde aber schon nicht mehr dem Kader von Sporting Lissabon für das Liga-Spiel gegen Braga am Sonntag angehören, erklärte der Bundesligist. Anfang der kommenden Woche könnte der Niederländer, der zuletzt intensiv mit dem FC Schalke in Verbindung gebracht wurde, am Main vorgestellt werden.

Dost war von 2012 bis 2016 für den VfL Wolfsburg aktiv und erzielte 36 Tore in 85 Bundesliga-Einsätzen. In der portugiesischen Liga kam er in 84 Spielen sogar auf 76 Treffer, 34 davon erzielte er als Torschützenkönig in der Saison 2016/2017.

Was passiert mit Ante Rebic?

Bei Eintracht Frankfurt wird der Niederländer die seit dem Abgang von Luka Jovic und Sébastien Haller offene Planstelle in der Sturmspitze besetzen. Seit Wochen kündigten die Frankfurter Verantwortlichen an, auf dieser Position nachbessern zu wollen. Nun habe sie offenbar einen geeigneten Kandidaten gefunden.

Ob der Transfer von Dost womöglich auch etwas mit einem möglichen Abgang von Ante Rebic zu tun hat, ist nicht bekannt. Dem Kroaten liegen einige Angebote vor, die heißeste Spur führte zuletzt nach Italien. Ob der 25-Jährige die Hessen noch verlässt, steht aber immer noch nicht fest.