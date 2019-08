Bericht: Bayern will Can zurückholen - Freigabe für Sanches?

Thananuwat Srirasant, getty

Kehrt Emre Can zum FC Bayern zurück?

Bereits von 2009 bis 2013 trug Emre Can das Trikot des FC Bayern München. Nun könnte der Mittelfeldmann von Juventus Turin zum Rekordmeister zurückkehren.

Wie "Tuttosport" berichtet, beschäftigen sich die Münchner mit einer Rückholaktion des 25-Jährigen. Demnach besteht an der Säbener Straße "großes Interesse" an Can, der noch bis 2022 an die Alte Dame gebunden ist. Auch Paris Saint-Germain so die Fühler ausgestreckt haben.

Dem Bericht zufolge ist der italienische Topklub durchaus bereit, Can ziehen zu lassen. Mit Sami Khedira, Blaise Matuidi, Adrien Rabiot und Aaron Ramsey ist Juve im defensiven Mittelfeld üppig besetzt. Dem Vernehmen nach wird Coach Maurizio Sarri wohl ehr nicht auf den 21-fachen Nationalspieler setzen.

Zwar hatte Bayern-Präsident Uli Hoeneß erst am Samstag klargestellt, dass die Transferplanungen der Münchner nach den Deals mit Michael Cuisance und Philippe Coutinho abgeschlossen sind, doch womöglich könnte der FC Bayern doch nochmal aktiv werden.

Könnte der FC Bayern Sanches doch ziehen lassen?

Denn Renato Sanches hat zum wiederholten Male öffentlich verkündet, dass er die Bayern verlassen will. Sowohl Trainer Niko Kovac als auch Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge betonten bereits, dass der Portugiese in München bleibt und dass man in Zukunft mehr auf ihn setzten will.

Doch sollte sich eine entsprechende Alternative bieten, könnten die Bayern doch noch darüber nachdenken, Sanches eine Freigabe zu erteilen. Einen unzufriedenen Störenfried kann Kovac schließlich nicht in seinem Team gebrauchen.

Der FC Bayern war Cans erste Profistation. Für die Münchner bestritt er aber nur sieben Pflichtspiele. Nach einem überzeugenden Jahr bei Bayer Leverkusen wechselte der defensive Mittelfeldmann zum FC Liverpool. Seit der letzten Saison spielt Can für Juve.