Khedira schwärmt von "Mentalität" des FC Bayern

Will sich wieder in die DFB-Auswahl spielen: Sami Khedira

Sami Khedira vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin kann sich eine Teilnahme an der EM im kommenden Jahr vorstellen.

"Fußball ist verrückt, deshalb ist das Thema noch nicht abgehakt", sagte der 77-malige Nationalspieler dem "Kicker". "Aber ich gehe nicht in die Saison mit dem Ziel, Jogi Löw davon zu überzeugen, dass ich gut genug bin für die Nationalmannschaft."

Der Bundestrainer hatte nach dem WM-Aus in Russland im vergangenen Jahr auf die Dienste von Khedira verzichtet, was der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler als "gerechtfertigt" ansah. Aufgrund von zahlreichen Verletzungen und auch Herzrhythmusstörungen konnte Khedira zudem im Verlauf der vergangenen Spielzeit lediglich 17 Pflichtspiele bestreiten, fühlt sich jetzt aber fit: "Ich weiß, dass ich noch ein, zwei, drei Jahre auf diesem Niveau spielen kann und werde."

Trotz eines späteren Einstiegs in die Vorbereitung vor drei Wochen unter dem neuen Trainer Maurizio Sarri glaubt Khedira, dass er sich auch gegen die neue Konkurrenz bei Juventus mit Adrien Rabiot und Aaron Ramsey durchsetzen werde. Nach Gesprächen mit Sarri war er sich "von Anfang an sicher, dass ich auch ihn überzeugen werde."

FC Bayern gehört "immer zum Favoritenkreis"

Der neue Coach setze auf Pressing, Intensität, Leidenschaft und Intelligenz. "Das sind alles Attribute, für die ich auch stehe", sagte Khedira.

Zudem äußerte sich Khedira zu den Chancen des FC Bayern München auf internationalem Parkett: "Mit ihrer Identität und Mentalität gehören die Bayern immer zum Favoritenkreis", kommentierte Khedira die Aussichten der Münchner auf den Champions-League-Titel.

Bei der Alten Dame sieht er Superstar Cristiano Ronaldo als Vorbild für alle jungen Spieler an: "Ältere Spieler sind dazu da, die jungen Spieler an die Hand zu nehmen, zu fördern und aufzuzeigen, was zu tun ist. Da ist Cristiano definitiv ein großes Vorbild für alle Sportler, ähnlich wie die Superstars LeBron James im Basketball oder Tom Brady im Football."