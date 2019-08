Kehl sicher: Coutinho beschert FCB großen Follower-Zuwachs

Christian Kaspar-Bartke, getty

Sebastian Kehl ist Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB

Mit Philippe Coutinho schließt sich dem FC Bayern München einer der besten Offensivspieler der Welt an. Der Transfer-Coup ist natürlich auch beim BVB nicht unbemerkt geblieben. Für Sebastian Kehl war die Verpflichtung aber keine Überraschung.

"Ich glaube, dass man schon sagen kann, dass Philippe Coutinho ein sehr, sehr guter Spieler ist und die Bayern sicherlich bereichern wird. Uns war aber allen klar, dass die Bayern noch etwas tun werden und das haben sie mit den Transfers, die sie jetzt getätigt haben, auch untermauert", so der Leiter der Lizenzspielerabteilung von Borussia Dortmund gegenüber "Sky".

Coutinho wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zum deutschen Rekordmeister, im Anschluss besteht die Option auf eine feste Verpflichtung. "Es zeigt, dass sie natürlich auch genauso ambitioniert sind wie in den letzten Jahren. Dass sie auch in dieser Saison alle Titel holen wollen. Demnach ist es für mich keine große Überraschung. Coutinho macht diese Mannschaft mit Sicherheit stärker."

Auch habe der Transfer eine besondere Tragweite. "Ich glaube schon, dass so ein Wechsel international für Aufsehen sorgt. Die Follower-Zahlen beim FC Bayern werden in den letzten Tagen extrem gestiegen sein", so Kehl weiter.

Kehl lobt BVB-Neuzugänge in höchsten Tönen

Nach dem 5:1 des BVB am 1. Bundesliga-Spieltag blickte Sebastian Kehl aber auch auf die Leistung seiner eigenen Mannschaft. Gerade die Neuzugänge im Kader des Vizemeisters hätte ihre Aufgabe sehr gut gemacht, lobte der 39-Jährige.

"Die haben es hervorragend gemacht, Jule (Brandt, Anm. d. Red.) hat auch noch getroffen nach seiner Einwechslung. Das tut einem Offensivspieler natürlich immer gut. Auch Thorgan (Hazard) hat es auch hervorragend gemacht."

Zudem müsse mach auch Innenverteidiger Mats Hummels "nach seinem ersten Spiel nach so langer Zeit auch ein Kompliment" aussprechen: "Ich glaube, er hat gezeigt, warum wir ihn zurückgeholt haben."

Der Routinier bringe "große Erfahrung mit" und habe sich "gut" auf den Bundesliga-Auftakt vorbereitet. Auch "im Stadion" wurde er gut aufgenommen. "So kann es gerne weitergehen", freute sich Kehl.