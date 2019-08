Enthüllt: FC Bayern für Coutinho nur die zweite Wahl

Alexander Hassenstein, getty

Philippe Coutinho ist der neue Superstar des FC Bayern

Mit der Verpflichtung von Philippe Coutinho ist dem FC Bayern ein echter Coup gelungen. Die erste Anlaufstelle war der deutsche Rekordmeister für den Brasilianer aber nicht.

Als im Juli klar war, dass der FC Barcelona in der Saison 2019/20 ohne Philippe Coutinho plant und dies dem Brasilianer gegenüber auch so kommunizierte, war der FC Bayern (noch) nicht der Klub, mit dem sich der 27-Jährige beschäftigte. Dies berichtet das Portal "The Athletic".

Statt zum FC Bayern wäre der Brasilianer lieber zu seinem Ex-Klub FC Liverpool zurückgekehrt. Die Berater des offensiven Mittelfeldspielers sollen direkt bei Jürgen Klopp und Co. angeklopft und die Absicht ihres Schützlings klargemacht haben. Allerdings lehnten die Reds eine Rückkehr umgehend ab, ohne auch nur an Verhandlungen oder ein Angebot zu denken.

Der Grund für die Zurückhaltung des Champions-League-Siegers: Das Paket Coutinho wäre schlicht zu teuer gewesen. Eine Leihe wie sie nun der FC Bayern abgeschlossen hat, kam zudem nicht infrage.

Erst als der FC Liverpool dem Lager des Brasilianers absagte, soll der deutsche Rekordmeister in den Überlegungen des 27-Jährigen eine Rolle gespielt haben. Am Ende des Prozesses war der Wechsel an die Säbener Straße schließlich die bevorzugte Option des Münchner Neuzugangs.

Coutinho wird vom FC Bayern für eine Gebühr in Höhe von 8,5 Millionen Euro ein Jahr lang ausgeliehen. Danach besteht die Option, den Offensivspieler für 120 Millionen Euro fest unter Vertrag zu nehmen.