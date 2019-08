Medien: PSG bastelt an Sancho-Rekordtransfer

Stuart Franklin, getty

Jadon Sancho soll auch bei Paris Saint-Germain auf der Wunschliste stehen

Trotz einer saftigen Gehaltserhöhung scheint klar, dass Jadon Sancho den BVB in absehbarer Zeit und vor Ablauf seines Vertrags (bis 2022) verlassen wird. Geht es nach den zahlreichen Interessenten, ist es schon im Sommer 2020 soweit. Auch Paris Saint-Germain soll zu den Klubs gehören, die auf einen zeitnahen Wechsel hoffen.

Das spanische Portal "Don Balon" will erfahren haben, dass die beiden Klubs aus Manchester im nächsten Sommer große Konkurrenz im Werben um Jadon Sancho bekommen. Demnach will auch Paris Saint-Germain seinen sprichwörtlichen Hut in den Ring werfen und für den 19-Jährigen bieten. Angeblich haben die Franzosen dabei schon einen ausgeklügelten Plan in der Hinterhand.

Sollte PSG den Brasilianer Neymar in diesem Sommer noch transferieren, wollen die Franzosen die Ablösesumme laut des Berichts nicht etwa direkt in neue Spieler investieren, sondern einen Großteil für einen Sancho-Transfer im Jahr 2020 zurücklegen. Die Rede ist von 130 Millionen Euro, mit denen Thomas Tuchel und Co. die Konkurrenz von der Insel ausstechen wollen. Sollte diese Summe nach Dortmund fließen, wäre Sancho der teuerste Bundesligaspieler aller Zeiten.

Zwar werden in und um Paris derzeit viele Namen gehandelt, allerdings trauen die Verantwortlichen keinem der genannten Spieler zu, in die Fußstapfen von Neymar zu treten. Jadon Sancho ist der einzige Kandidat, der diese Rolle übernehmen könnte - und in absehbarer Zeit auf dem Markt verfügbar wäre.