Schalke lockt offenbar belgisches Mittelfeld-Talent

Christof Koepsel, getty

S04-Sportvorstand Schneider (l.) und Kaderplaner Reschke (r.) haben ein neues Talent im Blick

Der FC Schalke 04 arbeitet daran, seinen Kader auf allen Ebenen zu verstärken. Auch für die Zukunft will sich der Revierklub breiter aufstellen. So ist S04 angeblich an der Verpflichtung eines belgischen Mittelfeld-Talents interessiert.

Dem Portal "Foot Mercato" zufolge beobachtet Schalke den 17 Jahre alten Jean-Pierre Longonda, der zurzeit in der Jugend des französischen Erstligisten OSC Lille spielt.

Der Junioren-Nationalspieler pocht laut des Berichts auf einen Platz im Profikader, Lille lässt sich allerdings noch etwas Zeit mit der Unterbreitung des ersten Profivertrags. Deshalb könne sich Longonda einen Wechsel vorstellen.

So sei neben dem FC Schalke 04 auch ein weiterer, nicht namentlich genannter Klub aus der italienischen Serie A auf den Youngster aufmerksam geworden. Ein erstes Angebot soll dem Spieler vorliegen. Auch englische Klubs sollen Interesse zeigen, darunter Liverpool, Chelsea und Manchester United.