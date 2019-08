Transfer-Kehrtwende? Salihamidzic rüffelt Sanches

Lars Baron, getty

Renato Sanches hat beim FC Bayern derzeit einen schweren Stand

Renato Sanches hat nach dem Bundesliga-Auftakt des FC Bayern am vergangenen Freitag mit öffentlicher Kritik an Trainer Niko Kovac für Unruhe gesorgt. Nun hat sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic zu Wort gemeldet.

"Renato Sanches hatte am Anfang der Saison drei Einsätze, deswegen habe ich seine Aussage nicht so richtig verstanden", so der 42-Jährige im Zuge der Vorstellung von Mittelfeldspieler Mikael Cuisance am Dienstagmittag.

Nachdem der FC Bayern einen Wechsel des Portugiesen vor dem Saisonstart noch kategorisch ausgeschlossen hatte, scheint die Führungsetage mittlerweile bereit, über einen Verkauf des Reservisten nachzudenken. "Wir werden schauen. In Sachen Transfermarkt werden wir uns bis zum 2. September alle Optionen offen halten, mehr möchte ich nicht sagen", so Salihamidzic weiter.

Sanches hatte nach dem 2:2 gegen Hertha BSC über seine Rolle als Bankdrücker geklagt. Fünf Minuten Spielzeit seien nicht genug für ihn, zeigte sich der Mittelfeldspieler enttäuscht. Kurz darauf kritisierte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, es sei "nicht angebracht, wenn man nach dem ersten oder zweiten Spiel gleich erbost davonläuft". Laut "Bild" verdonnerte Trainer Kovac seinen Schützling zudem mit einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro.

Im Sommer lagen für den Europameister von 2016 "durchaus attraktive" Angebote vor, hatte Rummenigge zudem im Rahmen der Vorbereitung in den USA bestätigt. Sanchos Vertrag beim FC Bayern München läuft noch bis 2021.