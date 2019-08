Wöber-Debüt bei lockerem Salzburg-Sieg

BARBARA GINDL, APA

Wöber absolvierte sein erstes Spiel für den neuen Arbeitgeber

Maximilian Wöber hat sein erstes Match für Österreichs Meister Red Bull Salzburg bestritten. Der Wiener spielte am Dienstag beim 7:1-Testsieg gegen Zweitligist Blau-Weiß Linz in der Innenverteidigung. Die Tore für Salzburg erzielten Seikou Koita (9., 24./per Fallrückzieher), Patson Daka (14., 35., 75.), Smail Prevljak (31.) und Youba Diarra (83./Elfmeter).

Prevljak stand erstmals nach langer Pause wegen einer Sprunggelenksverletzung wieder in einem Match auf dem Rasen. "Dieses Spiel war auch wichtig für alle, die zuletzt nicht so viel im Einsatz waren, und eine gute Vorbereitung für das Admira-Match am Sonntag. Für mich war es eine sehr intensive erste Woche mit dem ersten Spiel als Abschluss", sagte Wöber, der genau vor einer Woche vom FC Sevilla zu Salzburg gestoßen war. Für die Linzer traf im Trainingszentrum der Salzburger in Taxham Fabian Schubert (54.).

