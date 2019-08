Bayern auf Sechser-Suche - Boateng kann gehen

Alexander Hassenstein, getty

Verlässt Boateng den FC Bayern noch?

Der Kader des FC Bayern ist nach den jüngsten Verpflichtungen endlich gut aufgestellt, abgeschlossen sind die Planungen des Rekordmeisters damit aber noch nicht. In beide Richtungen könnte in den nächsten zwei Wochen noch etwas passieren.

Mit Phillipe Coutinho und Ivan Perisic hat sich der FC Bayern im Transfer-Schlussspurt zwei wichtige Verstärkungen für die Offensive gesichert und den geplatzten Wechsel von Leroy Sané aufgefangen. Doch während dieser Mannschaftsteil ganz zur Zufriedenheit von Trainer und Verantwortlichen umgebaut wurde, drückt weiter hinten immer noch der Schuh.

Geht es nach Niko Kovac und Co., verpflichten die Münchner in den kommenden zwei Wochen noch einen Sechser. Mit Marc Roca (Espanyol Barcelona) hatte der FC Bayern bereits einen Kandidaten gefunden, allerdings machte der Rekordmeister angesichts der festgeschriebenen Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro doch noch einen Rückzieher. Das Problem der fehlenden Absicherung in der Zentrale, das unter anderem beim 2:2 gegen Hertha BSC deutlich wurde, ist damit lediglich aufgeschoben und nicht aufgehoben.

Dass sich der FC Bayern trotz der bisherigen Investitionen noch neue Spieler leisten kann, steht außer Frage. Laut "Sport Bild" stehen dem Klub immer noch 250 Millionen Euro zur Verfügung. Wie viel davon für eine Verpflichtung von Leroy Sané im Sommer 2020 vorgesehen ist, ist nicht klar, und dürfte zudem davon abhängen, ob der Nationalspieler seine Zukunft nicht doch bei ManCity sieht und sich zu einer Vertragsverlängerung hinreißen lässt.

Verlässt Jérôme Boateng den FC Bayern?

Ein weiterer Spieler, der die Münchner in Zukunft noch beschäftigen wird, ist Jérôme Boateng. Nach einer starken Vorbereitung schienen die Wogen zwischen dem Ex-Nationalspieler und den Bayern schon geglättet. Allerdings setzte Kovac in den ersten Spielen in Liga und Pokal auf das Duo Süle/Pavard. Spätestens wenn auch noch Lucas Hernández einsatzbereit ist, wird Boateng über die Rolle des Reservisten nicht hinauskommen.

Sollte bis zum Transferschluss noch ein gutes Angebot für den Abwehrspieler eingehen, kann er den Klub nach "Sport Bild"-Infos verlassen. Die Rede ist von rund 25 Millionen Euro, die ein Interessent auf den Tisch legen müsste.

Ob Boateng einem Wechsel zustimmen würde, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Der 30-Jährige betonte zuletzt immer wieder, dass er wieder angreifen wolle. Dass er das nur bei einem ambitionierten Verein kann, der auch in der Champions League spielen wird, liegt auf der Hand.

Neben Boateng ist nach den jüngsten Entwicklungen auch der Portugiese Renato Sanches wieder ein Transfer-Kandidat. Auch der 22-Jährige ist mit seiner Rolle unzufrieden und forderte zuletzt gar öffentlich einen Wechsel. Beendet, so scheint ist, ist die Kaderplanung des Rekordmeisters noch lange nicht.