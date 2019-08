Schlammschlacht um Dost-Wechsel: Bobic legt nach

Gualter Fatia, getty

Eintracht Frankfurt arbeitet an einem Transfer von Bas Dost

Der Transfer des niederländischen Torjägers Bas Dost zu Eintracht Frankfurt könnte trotz schwieriger Verhandlungen bald endgültig über die Bühne gehen. Nach der offiziellen Meldung von Noch-Klub Sporting, der unter anderem den Spieler für die schwierigen Verhandlungen verantwortlich gemacht hat, meldete sich nun Vorstand Sport der SGE Fredi Bobic zu Wort.

Bobic zufolge wird der Deal entweder noch am Mittwoch oder am Donnerstag finalisiert, allein letzte Details fehlen noch. "Die Verhandlungen mit Sporting waren nicht einfach, aber mit Sporting ist es nie so einfach", wird der Manager bei "Sky" zitiert.

Zuvor mussten die Fans des Bundesligisten noch befürchten, dass der angestrebte Transfer auf der Zielgeraden platzt. Dosts bisheriger Verein Sporting hatte mitgeteilt, "kurzfristige finanzielle Forderungen des Spielers" könnten seinen Wechsel in die Main-Metropole noch verhindern.

Das Management des portugiesischen Fußball-Erstligisten stehe weiterhin "für eine Win-Win-Vereinbarung zur Verfügung", werde "jedoch die Interessen von Sporting konsequent und kompromisslos verteidigen".

Sporting und Dost-Berater liefern sich Schlammschlacht

Dost-Berater Gunther Neuhaus wies die Anschuldigungen als "schlichtweg falsch" zurück und zeigte sich verwundert, dass der Torjäger "öffentlich verunglimpft" werde.

"Der Klub hat uns im Juli mitgeteilt, dass Bas aus finanziellen Gründen verkauft werden muss, da Sporting sein Gehalt nicht mehr bezahlen kann. Die Vereinsführung erklärte unmissverständlich, es werde kein Platz mehr für Bas im Team sein, er werde nicht mehr spielen und müsse gehen", sagte Neuhaus in einem Statement.

Sporting widersprach dieser Darstellung wiederum vehement. Laut einer offiziellen Quelle sei es "unmöglich, die schriftlich festgehaltenen und daher leicht nachweisbaren Forderungen des Spielervermittlers zu leugnen".

Sporting spricht von grundsätzlicher Einigung

Wie Sporting berichtete, soll Neuhaus dem Verein vor ungefähr einer Woche mitgeteilt haben, dass der Bundesligist aus Frankfurt an dem 30-jährigen Dost interessiert sei und die Eintracht sein gewünschtes Ziel sei. Zudem sei laut der Portugiesen eine grundsätzliche Einigung erzielt worden.

Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic hatte am Sonntag noch gehofft, den Vollzug der Verpflichtung des früheren Wolfsburger Stürmers zum Wochenbeginn vermelden zu können.

Dost soll am Main den für geschätzte 40 Millionen Euro zu West Ham United gewechselte Sebastien Haller ersetzen. Zuvor hatte Topstürmer Luka Jovic die Eintracht für 60 Millionen Euro in Richtung Real Madrid verlassen.

Der Niederländer spielte von 2012 bis 2016 für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga. Die Eintracht soll rund neun bis zehn Millionen Euro für Dost investieren wollen.