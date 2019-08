Aussortierter Ito vor HSV-Abschied

Thomas F. Starke, getty

HSV-Angreifer Ito wird wohl nach Belgien wechseln

Unter HSV-Trainer Dieter Hecking spielt Tatsuya Ito keine Rolle mehr, der Japaner wurde zu Saisonbeginn lediglich in der Regionalliga-Mannschaft der Hanseaten eingesetzt. Nun steht offenbar der endgültige Abschied aus Hamburg kurz bevor.

Informationen von "Bild" zufolge wechselt der Japaner zum belgischen Erstligisten Sint-Truidense VV. Im Gegenzug erhält der deutsche Zweitligist eine Ablösesumme in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Aufgrund diverser Bonuszahlungen könnte der Betrag noch ansteigen.

Allein letzte Details seien noch zu klären, Ito befindet sich demnach bereits in Belgien.

Tatsuya Ito hatte seinen Durchbruch in der Saison 2017/18 gefeiert. 20 Einsätze bekam der schnelle Flügelstürmer in der Bundesliga. In der vergangenen Zweitliga-Saison rückte der japanische Junioren-Nationalspieler jedoch immer weiter weg von der Stammelf.