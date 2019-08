Eintracht mit Dost "so stark wie letztes Jahr"?

Carlos Rodrigues, getty

Bas Dost wird in Kürze in Frankfurt erwartet

Noch am Tag des Frankfurter Qualifikationsduells in der Europa League bei Racing Strasbourg (ab 20:30 Uhr) soll der Transfer von Bas Dost von Lissabon-Klub Sporting endlich über die Bühne gehen. Zuletzt hatte es grobe Differenzen zwischen dem abgebenden Verein und dem Spieler gegeben.

So wies der Agent des niederländischen Nationalspieler Vorwürfe aus Lissabon entschieden zurück, nach denen es noch "kurzfristige finanzielle Forderungen" des Stürmers gegeben haben soll, die die Abwicklung des Transfers verzögerten.

Nachdem nun auch diese Streitigkeiten wohl endlich ausgeräumt sind, dürfte der Unterschrift nichts mehr im Wege stehen. In Frankfurt selbst ist die Vorfreude auf Dost jedenfalls schon sehr groß.

Sportvorstand Fredi Bobic hegte keinen Zweifel mehr daran, dass das Transfergeschäft, welches zwischen acht und zehn Millionen Euro kosten soll, noch vor dem Spiel in Strasbourg über die Bühne geht: "Früher oder später wird es passieren. Wir sind guter Dinge", meinte der Eintracht-Macher gegenüber "Sky" bereits am Mittwoch und fügte hinzu: "Es ist eine Hängepartie und nicht einfach gewesen, aber was ist schon einfach heutzutage im Transfersommer?"

Auch SGE-Keeper Kevin Trapp freut sich auf einen "großen, bulligen Stürmer, der in den letzten Jahren immer seine Tore gemacht hat und uns sicherlich hilft. Er kann vorne die Bälle halten und für Entlastung sorgen", so der Schlussmann über den 30-Jährigen, der in den letzten drei Jahren herausragende 76 Tore in 84 Ligaspielen für Sporting erzielte.

Dost schon am Sonntag eine Alternative?

"Mit Bas Dost sind wir mindestens genauso stark wie letztes Jahr", ist sich Trapp sicher. Der 18-fache Nationalspieler soll bei den Hessen in erster Linie die Lücke füllen, die nach dem Verkauf von Sébastien Haller in Richtung West Ham United aufgerissen war.

Die Torquote des 1,96-m-Hünen in der Bundesliga kann sich ebenfalls sehen lassen. Bislang traf Dost in 85 Bundesliga-Partien 36 Mal, allesamt für den VfL Wolfsburg.

Die Verantwortlichen der Frankfurter Eintracht um Sportvorstand Fredi Bobic und Cheftrainer Adi Hütter hoffen darauf, dass die Personalie bis zum Wochenende endgültig geklärt ist, damit Dost vielleicht schon am Sonntag bei RB Leipzig (15:30 Uhr) eine Alternative werden könnte.